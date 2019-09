'Ne verjamem, da bo Scola šel v Madrid, ima baskovsko srce'

Luca Vildozasi je skupaj z Luisom Scolo na nedavno končanem SP v košarki nadel srebrno odličje. Pri Južnoameričanih sta največji pečat pustila Facundo Campazzo in 39-letni veteran Luis Scola, ki se je na tem prvenstvu prebil na drugo mesto najboljših strelcev svetovnih prvenstev v košarki. Prav zavoljo izvrstnih predstav na SP-ju se je za Scolo ogrelo veliko število evropskih klubov, saj je Argentinec pokazal, da še zdaleč ni za staro šalo. "V takšne teme se ne rad vtikam. Mislim, da ima Luis že izbrano destinacijo. Jasno je, da to ne bo Baskonia. Občutek imam, da to ne bo niti Real Madrid, saj ima baskovsko srce," je prepričan Vildoza. "Glede na ponudbe, ki jih ima, se mora posvetovati z družino in nato se bo odločil," pa je povedal še en Scolov reprezentančni soigralec Patricio Garino. Scola je sicer nazadnje igral na Kitajskem, in sicer za ekipo Shanghai Sharks.

"Rekel je, da si želi biti del reprezentance tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, zato mora biti aktiven do takrat," je dejstvo, da želi ostati v kvalitetnem tekmovanju, potrdil Scolov soigralec Patricio Garino. Scolov agent Claudio Villanueva je za radio Somos Radio de Argentina potrdil, da ima Argentinec na mizi ponudbe Real Madrida, Olimpie Milano in Boce iz Buenos Airesa.

Baskonia se v bitko za Scolo ne bo vmešala, poročajo španski mediji, saj ima že zaključeno zasedbo za prihajajočo sezono. Baskovski klub sicer zatrjuje, da ima ekonomske pravice zoper Scole, potem ko je v tujino odšel prav iz njihovega kluba. To pomeni, da bi klub v Španiji, ki bi si želel njegove storitve, moral plačati odškodnino Baskonii.