'Ne zadnja akcija, razlog za poraz je prvi polčas'

"Vedeli smo, da imajo skrajšano rotacijo. Želeli smo si jih 'preteči'. Samo metali smo. Ne vem, kaj je bil razlog za to. Vzdušje je bilo odlično. Pritisk je zagotovo bil, a smo v svojih karierah imeli tudi večje tekme. Enostavno smo se vsega skupaj narobe lotili. Sicer smo se vrnili, a nam je malo zmanjkalo," je zapravljeno priložnost obžaloval slovenski reprezentant.

Prav Murić je bil tisti, ki je za zmaje s trojko sijajno odprl tekmo, a kaj ko so se domači navijači do konca prvega polčasa veselili zgolj še ene. Na drugi strani so gostje zadevali z vseh strani, imeli skoraj polovično uspešnost z razdalje in se na ta račun v garderobo med polčasom odpravili s 14 točkami prednosti.

Razmišljali samo o napadu, v obrambi bili premehki

Tudi ljubljanska publika se je med premorom zdela kar nekoliko vdana v usodo, a so jo zmaji že na začetku drugega polčasa vrnili na noge. Ukradena žoga in polaganje Yogija Ferrella na začetku tretje četrtine so začeli vrnitev Olimpije, ki se je Bursi uspela približati na vsega točko.

Murić je na novinarski konferenci pojasnil, kaj se dogajalo v domači garderobi med polčasom: "Bilo je bučno. Nismo mogli verjeti, da smo to mi. Narediti pet osebnih napak v prvem polčasu je nesprejemljivo. Mi smo ekipa, ki tepe, ki igra obrambo, ki se dviguje z obrambo, ne z napadom. Tokrat pa smo delali ravno nasprotno. Razmišljali smo samo o napadu, v obrambi smo bili premehki. Ni nam uspelo ustaviti njihovega naleta. Neverjetno je bilo, kako so zadevali. Kdorkoli je vrgel, je zadel. Ampak to je bilo zato, ker nismo bili dovolj agresivni."

Murić je bil eden od petih košarkarjev Olimpije z dvomestnim izkupičkom točk. Največ (20) jih je dosegel Yogi Ferrell, ki je v zaključku v treh zaporednih napadih najprej zadel dve trojki, nato pa izsilil še tri proste mete in prav vse zadel. Ko je Jacob Pullen osem sekund pred koncem ob pokrivanju Andrewa Andrewsa iztržil še osebno napako v napadu, je Olimpija dobila priložnost za izenačenje ali celo zmago.

Jurica Golemac je klical minuto odmora. Žoga je pričakovano šla do razpoloženega Ferrella, ki pa si ni uspel pripraviti dovolj prostora za neoviran met. Na koncu je moral metati Pullen, ki je zadel, a je žogo izpustil za kakšno desetinko prepozno. Kljub veselju domačih košarkarjev je bilo hitro jasno, da bo ostalo pri rezultatu 83:85.