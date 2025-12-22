'Ne želim se sklicevati na težave, a teh je čedalje več'

Če bi odličnega stratega košarkarjev Cedevite Olimpije Zvezdana Mitrovića vprašali po eni od želja za prihajajoče božično-novoletne praznike, bi si 55-letni črnogorski strokovnjak najverjetneje ob ohranitvi dobrega lastnega zdravja zaželel tudi precej boljše zdravstveno stanje moštva, ki ga tako uspešno vodi že drugo sezono zapored. Ljubljančani imajo namreč v zadnjem obdobju obilo težav s poškodbami in boleznimi nosilcev igre, kar močno otežuje delo strokovnemu vodstvu v zgoščenem urniku tekmovanj. Zadnja zmaga v regionalni ligi ABA proti beograjski Megi (90:72) je prišla po bolečem in kontroverznem evropskem porazu sredi prejšnjega tedna proti Hapoelu iz Jeruzalema, slovenski državni prvak pa bo v naslednjih 10 dneh gostoval še trikrat.

Zvezdan Mitrović pogreša nekatere nosilce igre. FOTO: Damjan Žibert

"Rezultat ne odraža realnega poteka tekme, saj smo v zadnjo četrtino vstopili izenačeni. Prvo in zadnjo četrtino smo odigrali dobro. V prvem delu smo bili bolj obrambni, v drugem pa je v ospredje stopil napad. Zmagali smo težje, kot kaže rezultat. Ne bom izgubljal besed z vsemi poškodbami in boleznimi v ekipi. Vidi se, da manjkajo pomembni igralci. Čestitke igralcem za zmago. Mega je mlada, talentirana ekipa, ki je v igro vstopila bolj sproščeno, nas po zaostanku ujela in celo vodila. Na koncu pa so odločile izkušnje," se je zaradi vseh težav nekoliko pridušal trener Cedevite Olimpije, ki upa, da se bosta v moštvo kmalu vrnila Rok Radović in DJ Stewart.

Rok Radović je že nekaj časa odsoten zaradi poškodbe kolena. FOTO: Luka Kotnik

Američana muči viroza, medtem ko slovenski reprezentančni branilec še ni zacelil poškodbe kolena. Za varovance trenerja Zvezdana Mitrovića je bilo to prvo v nizu štirih gostovanj. Že čez 48 ur jih čaka dvoboj slovenskega pokala s Perspektivo Ilirijo v Tivoliju, nato se bodo vrnili v Beograd in 27. decembra igrali s Crveno zvezdo, leto 2025 pa bodo zaključili 30. decembra s tekmo evropskega pokala v Solunu proti Arisu. Tudi 2026 bodo začeli nadvse delovno: 3. januarja bodo gostili Spartak, 6. januarja pa istanbulski Bahčešehir.