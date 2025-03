'Ne želimo, da se Borac ravno proti nam vrne na zmagovalni tir'

OGLAS

ABA liga: Cedevita Olimpija - Borac FOTO: VOYO icon-expand

Nedelja bo v stoženski dvorani znova košarkarsko obarvana. Cedevita Olimpija bo ob 18.00 na obračunu 25. kola rednega dela tekmovanja gostila Borac Mozzart iz Čačka in skušala zabeležiti pomembno zmago v boju za mesta v končnici. Ljubljančani so trenutno pri 15 zmagah, z dvignjenimi glavami pa so parket zapustili na zadnjih treh tekmah, nazadnje v Beogradu proti Megi Superbet minulo nedeljo.

Rok Radović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pred zadnjimi šestimi tekmami rednega dela sezone Cedevita Olimpija še nima zagotovljenega mesta v končnici tekmovanja, trenutno pa je na šestem mestu lestvice. Za Igokeo m:tel, ki je peta, zaostaja za eno zmago, a je bila Igokea od Zmajev boljša na obeh medsebojnih tekmah v tej sezoni. Pred najbližjimi zasledovalci na lestvici v boju za končno razvrstitev, ima četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića tri zmage prednosti, od Borca, ki v nedeljo prihaja v Ljubljano, pa ima sedem zmag več.

Tudi Borac je v teoriji še vedno v boju za mesta, ki vodijo v končnico, zato je za ekipo iz Čačka, tako kot za Cedevito Olimpijo, vsaka tekma pomembna. "Veselimo se povratka v Stožice in vrnitve pred domače navijače. Borac v Ljubljano prihaja z nizom porazov, še vedno so v boju za mesta v končnici, zato verjamemo, da bodo naši nasprotniki v nedeljo na parket stopili motivirani, da niz neuspehov prekinejo in se vrnejo na zmagovalne tirnice. Veselimo se domače tekme in upamo, da se nam bo v Stožicah pridružilo veliko navijačev," je pred tekmo v stoženski dvorani za uradno klubsko spletno stran povedal Rok Radović.

Borac je v regionalni ligi izgubil zadnje štiri tekme, pet od zadnjih šestih. Zadnjo zmago je ekipa iz Čačka zabeležila v 20. kolu, ko je na domačem parketu z 90:71 premagala Mornar-Barsko zlato. Najbolj učinkovit igralec Borca v tej sezoni je Diante Raynard Baldwin, ki v 32,4 minutah, ki jih preživi na parketu, v povprečju dosega 13,3 točke, 5,0 asistenc in 3,7 skokov na tekmo. Zadnja dva poraza je Borac doživel proti dvema ekipama, ki krojita vrh lestvice regionalne lige. V 23. kolu je kolektiv iz Čačka gostoval pri Budućnosti VOLI in izgubil z 69:86, v 24. kolu pa je na domačem parketu gostil Crveno zvezdo Meridianbet, ki je bila boljša z 98:72. Za Borac so trije igralci dosegli dvomestno število točk, najboljši strelec pa je bil nekdanji igralec novomeške Krke Marko Jošilo, ki je dosegel 14 točk.

DeVante Jones FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Čačku je semafor v desetem kolu rednega dela kazal 94:74 v korist Cedevite Olimpije. Ljubljanski kolektiv je tako zabeležil deveto zaporedno zmago nad Borcem od leta 2019, peto v nizu v Čačku. Zmaje je takrat krasila odlična igra v obrambi, napad pa ni takoj stekel. Razigrali so se šele v tretji četrtini, se v zadnjem delu oddaljili in veselili zanesljive zmage. Jaka Blažič in Aleksej Nikolić sta oba dosegla po 14 točk, Devin Robinson jih je dal 13, Andrija Stipanović je ob devetih točkah v statistiko vpisal še pet skokov in pet asistenc, devet točk pa je dosegel tudi DeVante Jones, ki je obenem podelil še sedem asistenc. Izid, liga ABA, 25. krog:

Cedevita Olimpija - Borac