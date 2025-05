Nebo, Blažič in Mirtič nazaj po poškodbah, nova pogodba za Lakoviča

Minuli vikend je bil v znamenju košarkarskih vrnitev po poškodbah, za svoje klube so namreč po dolgem času odigrali Josh Nebo, Jaka Blažič in Tibor Mirtič. Gregorja Hrovata pa so navijači Dijona izbrali za igralca meseca aprila.

Gregor Hrovat je za zmago proti Gravelinesu s 93:77 prispeval 23 točk, štiri skoke in pet podaj. Dijon je trenutno na mestu, ki mu zagotavlja kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale francoskega prvenstva. V 29. kolu italijanskega državnega prvenstva se je v dresu milanske Olimpie na parket vrnil Josh Nebo, ki se je poškodoval 20. decembra lani na evroligaškem obračunu z münchenskim Bayernom in vse odtlej ni igral. Olimpia, ki je kolo pred koncem rednega dela zasidrana na petem mestu lestvice in uvrščena v končnico, je bila sicer z 81:89 poražena pri trenutno drugouvrščenemu Trapaniju. Američan s slovenskim potnim listom je igral 14 minut in dosegel pet točk ter imel skok in dve podaji.

Josh Nebo ima že vso sezono hude težave s poškodbami. FOTO: Profimedia icon-expand

V španskem prvenstvu je Bilbao v gosteh izgubil proti Joventutu 79:87. Zoran Dragić je zbral 10 točk in podajo. Lleida je pred glasnimi navijači z 79:77 ugnala Murcio. Edo Murić je prispeval štiri točke, tri skoke in podajo. Gran Canaria, ki se bori za napredovanje v četrtfinale, je z 98:83 premagala Granado. Žiga Samar je zabeležil pet točk ter dva skoka in podaji, Mike Tobey je dodal sedem točk, šest skokov in podajo.

Zoran Dragić je z Bilbaom slavil v Ligi prvakov. FOTO: KZS icon-expand

Napeto je v nemškem prvenstvu. V četrtfinale se bo neposredno uvrstilo šest ekip, Braunschweig z Luko Ščuko pa trenutno zaseda četrto mesto. V zadnjih dveh krogih je bil najprej z 81:85 poražen proti Bonnu, nato je z 79:72 ugnal Frankfurt. Ščuka je zbral dve točki, 12 skokov in dve podaji oziroma devet točk in šest skokov. Dobro formo pred začetkom končnice ige Aba je potrdil Dubaj, ki je proti Budućnosti zabeležil štirinajsto zaporedno zmago. Klemen Prepelič je ob uspehu 79:75 prispeval 10 točk, šest skokov in pet podaj. V finalu druge Aba lige je Ilirija proti Bosni povedla z 1:0, ko je v Sarajevu zmagala s 84:79. Mark Padjen je v slabih 18 minutah zbral štiri skoke.

Za konec rednega dela regionalne lige Aba sta slovenski ekipi Cedevita Olimpija in Krka odigrali medsebojni derbi v Novem mestu. Zanimiv obračun je z 91:87 pripadel Ljubljančanom, tekmo pa sta zaznamovali vrnitvi Jake Blažiča in Tiborja Mirtiča. Blažič, kapetan Olimpije, je v slabih 15 minutah zbral pet točk in tri skoke. Mirtič je za Krko igral 12 minut ter dosegel devet točk, skok in podajo. Izenačeno je na vrhu belgijskega prvenstva, Oostende, Kortirjk in Limburg imajo namreč na čelu petindvajset zmag ter deset porazov. Kortrijk je tudi zadnji tekmi odigral brez Leona Stergarja.

Jaka Lakovič ostaja pri Gran Vanarii. FOTO: Profimedia icon-expand

Lakovič še naprej na Kanarskih otokih

Nekdanji kapetan reprezentance Jaka Laković je podaljšal sodelovanje s španskim prvoligašem Gran Canario do konca sezone 2026/27. Šestinštiridesetletni Ljubljančan je z ekipo s Kanarskih otokov začel sodelovati poleti 2022, po odhodu Porfija Fisaca s klopi Gran Canarie. S privajanjem na novo okolje Lakovič ni imel težav. Kot igralec je pet let (2006-2011) nosil dres Barcelone, s katero je osvojil evroligo in dva španska naslova, v njeni rezervni ekipi je kot pomočnik začel tudi trenersko kariero. V špansko ligo se je kot trener Gran Canarie vrnil po treh sezonah na čelu nemškega kluba Ratiopharm Ulm, ekipe, ki jo je treniral v konkurenčni nemški ligi in evropskem pokalu. Na položaju pomočnika trenerja je bil tudi pri Bilbau, kjer je tudi začel svojo samostojno trenersko pot, kasneje je sedel tudi na klopi Joventuta. Bil je tudi igralec Panathinaikosa.

