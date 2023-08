Nedolžen udarec, ki bi se za srbskega košarkarja lahko 'končal tragično'

Minuto in pol pozneje se je pod košem boril z Nunijem Omotom, ko ga je košarkar Južnega Sudana s komolcem udaril v predel ledvic. Srb je nemudoma padel na kolena. Tam je tudi ostal, a vendar je vse skupaj delovalo tako nedolžno, da njegovi soigralci, strokovni štab Srbije in njihova zdravniška služba sprva niso bili pretirano zaskrbljeni. Sodniki tudi po pregledu počasnih posnetkov niso dosodili prekrška.

Simanić je zapustil igro in odšel na klop. Bolečine so se nadaljevale in bile vse hujše. Dolgoletni zdravnik srbske košarkarske reprezentance Dragan Radovanović ni ničesar prepustil naključju in košarkarja so takoj odpeljali na urgentni oddelek bližnje bolnišnice v Manili. Tam so po dodatnih preiskavah ugotovili, da mora košarkar nujno na operacijsko mizo. Ob prisotnosti Radovanovića je operacija bila uspešna, Simanić pa je seveda že zaključil prvenstvo.