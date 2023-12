Nekateri med tekmami počivajo, Nikola Jokić pa? Uživa na hipodromu

Njegov odnos do košarke je širši javnosti zdaj že zelo znan. Pravi, da je to zanj le služba. Družina mu pomeni ogromno, a ena njegovih največjih ljubezni, je skrb za konje. V rodnem Somborju ima svoj hlev in vse večje število dirkaških konjev, s katerimi preživi ogromno časa med sezonami v Ameriki.

Zdaj je jasno, da to ni njegov hobi le, ko se vrne v Evropo. Pred gostovanjem v Brooklynu pri tamkajšnjih Netsih, so njegovi Denver Nuggetsi imeli prost dan. Center Nuggetsov ga ni izkoristil zgolj za počitek, ampak tudi za obisk pol ure oddaljenega hipodroma v Yonkersu. PR ekipa hipodroma je njegov obisk seveda izkoristila za objavo na družabnih omrežjih in nasmeh na njegovem obrazu na vseh slikah, vam pove vse, kar morate vedeti.