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Košarkarski dvoboj pri 'O.K. Corralu': Začel je Herro z objavami, Adebayo pa končal z udarcem

Miami, 11. 07. 2026 09.08 pred 36 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bam Adebayo in Tyler Herro

Nekdanja soigralca pri košarkarski ekipi lige NBA Miami Heat Bam Adebayo in Tyler Herro sta se, po poročanju številnih ameriških medijev, v Las Vegasu zapletla v fizični obračun. Povod? Kritike na družbenih omrežjih po odmevni menjavi, ki jih je z, milo rečeno neprijaznimi in nespoštljivimi objavami na spletu sprožil odhajajoči Herro, končal pa Adebayo z udarcem na parketu. Akterji so incident potrdili, več podrobnosti pa še ni znanih. Le to, da ima Herro pod očesom vidno podplutbo ...

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Spomnimo, Giannis Antetokounmpo bo kariero po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. Prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. V zadnjih dneh je bilo glede odhoda grškega zvezdnika veliko govora, glavni opciji pa Boston in Miami.

Tyler Herro
Tyler Herro
FOTO: AP

Kelti so skušali Antetokounmpa pripeljati v Boston v menjavi, zgrajeni okoli Jaylena Browna, a se je vodstvo Milwaukeeja odločilo za posel z vročico, kjer je nekoč uspešno igral slovenski as Goran Dragić

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Ob Antetokounmpu je v Miamiju pristal še en veteran Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo odslej igrali Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. Kasparas Jakučionis in Tyler Herro. In prav slednji naj bi, kot še poroča ESPN, poskrbel za vžigalico incidenta, ko je objavljal neprimerne vsebine na socialnih omrežjih in psoedno "omenjal" Bama Adabaya

Incident brez primere

V ameriški košarkarski ligi NBA odmeva incident, v katerega sta bila vpletena nekdanja soigralca pri Miami Heatu. Kot še poroča ESPN, je v petek zjutraj v Las Vegasu prišlo do fizičnega obračuna, med katerim naj bi Adebayo Herra udaril v predel glave.

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Po zanesljivih informacijah se je incident zgodil na trening igrišču v enem izmed hotelov v Las Vegasu. Spor naj bi izbruhnil, ko je Adebayo pristopil do Herra zaradi komentarjev, ki jih je branilec po koncu njunega sedemletnega skupnega obdobja v Miamiju objavljal na družbenih omrežjih.

Napetosti po selitvi v Milwaukee

Herro je po menjavi v Milwaukee postal ena osrednjih figur odmevnega posla, v sklopu katerega se je Giannis Antetokounmpo preselil v Miami. Po menjavi so po spletu zaokrožili posnetki zaslona domnevnega zasebnega pogovora na Instagramu, v katerem naj bi Herro podvomil o Adebayovih obrambnih sposobnostih. 

Marcus Morris in Bam Adebayo
Marcus Morris in Bam Adebayo
FOTO: AP

V enem od sporočil naj bi celo namignil, da Adebayeva igra v obrambi ni vredna plače, ki presega 60 milijonov dolarjev na sezono. To očitno ni ostalo brez posledic.

Pred kamerami govoril o ljubezni, v ozadju pa eksplozija

Ironično je Herro le nekaj ur po domnevnem incidentu sedel ob igrišču v dvorani Thomas & Mack Center, kjer je spremljal poletno ligo med Milwaukee Bucks in Miami Heat. V televizijskem intervjuju je govoril spravljivo in poudarjal, da med njim in nekdanjo organizacijo ni zamer.

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"V Miamiju je vse ljubezen. Videl sem nekaj fantov, trenerje, Erika Spoelstro, Chrisa Quinna in ljudi iz pisarne. Vsi smo v dobrih odnosih. To je bila priložnost za nov začetek za obe strani," je dejal Herro. Po tekmi je pozdravil igralce Milwaukeeja, poklepetal z Jaimejem Jaquezom Jr. in zapustil prizorišče, ne da bi komentiral domnevni spor z Adebayom.

Kluba molčita

Miami Heat je v kratkem sporočilu za javnost zapisal: "Seznanjeni smo z zadevo in je ne bomo komentirali." Tudi pri Milwaukee Bucks se niso želeli odzvati.

Giannis Antetokounmpo v dresu grške reprezentance.
Giannis Antetokounmpo v dresu grške reprezentance.
FOTO: Profimedia

Novinarji so za komentar prosili še trenerja Bucksov Taylorja Jenkinsa, ki je v pogovoru za SiriusXM NBA Radio odgovoril zgolj: "Brez komentarja. Ne poznam vseh podrobnosti."

Dve veliki imeni lige NBA

Herro, ki je star 26 let, je v sezoni 2025/26 zaradi operacije levega gležnja izpustil začetek sezone, nato pa na 33 tekmah v povprečju dosegal 20,5 točke, 4,8 skoka in 4,1 asistence. Sezono prej je bil izbran na tekmo zvezd All-Star.

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Adebayo je pri 28 letih eden najboljših obrambnih centrov lige. Trikrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, kar petkrat pa je bil uvrščen v drugo najboljšo obrambno peterko NBA. V minuli sezoni je v povprečju beležil 20,1 točke, 10 skokov, 3,2 asistence in 1,2 ukradene žoge na tekmo.

Če se bodo navedbe o fizičnem obračunu izkazale za resnične, bo to eden najbolj odmevnih sporov med nekdanjima soigralcema v ligi NBA v zadnjih letih.

Razlagalnik

Izraz 'O.K. Corral' se nanaša na znamenito strelsko obračunavanje, ki se je zgodilo 26. oktobra 1881 v mestu Tombstone v Arizoni. V njem so se spopadli bratje Earp (Wyatt, Virgil in Morgan) ter Doc Holliday na eni strani in skupina kavbojev na drugi. Dogodek je postal legendarni del ameriške folklore in simbol za neizogiben, oster obračun med nasprotniki, zato se v novinarstvu pogosto uporablja kot metafora za napete konflikte.

Liga NBA (National Basketball Association) je vrhunska profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo na svetu. Sistem menjav (trade) igralcev omogoča klubom, da med seboj izmenjujejo pogodbe igralcev, pravice do izbora na naboru (draft) ali denarna nadomestila. Menjave so ključni del strategije ekip za prenovo moštva, uravnavanje plačnega stropa (salary cap) in pridobivanje zvezdnikov, kot je v tem primeru Giannis Antetokounmpo, ki lahko drastično spremenijo tekmovalno moč ekipe.

Erik Spoelstra je eden najuspešnejših in najdlje delujočih trenerjev v zgodovini lige NBA. Na čelu ekipe Miami Heat je od leta 2008, v tem času pa je moštvo popeljal do več naslovov prvaka in številnih finalnih nastopov. Spoelstra je znan po svoji taktični podkovanosti, sposobnosti prilagajanja igre različnim sestavam moštva in razvijanju igralcev, zaradi česar velja za enega najbolj spoštovanih strokovnjakov v košarkarskem svetu.

V ligi NBA se po koncu vsake sezone izberejo najboljše obrambne peterke (NBA All-Defensive Team). To so priznanja za igralce, ki so se v rednem delu sezone izkazali kot najboljši obrambni košarkarji na svojih položajih. Izbor temelji na glasovanju novinarjev in strokovnjakov, ki ocenjujejo igralčevo sposobnost zaustavljanja nasprotnikov, krajo žog, blokade in splošni prispevek k obrambni strategiji ekipe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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