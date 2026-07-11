Košarkarski dvoboj pri 'O.K. Corralu': Začel je Herro z objavami, Adebayo pa končal z udarcem

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Spomnimo, Giannis Antetokounmpo bo kariero po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. Prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. V zadnjih dneh je bilo glede odhoda grškega zvezdnika veliko govora, glavni opciji pa Boston in Miami.

Tyler Herro FOTO: AP

Kelti so skušali Antetokounmpa pripeljati v Boston v menjavi, zgrajeni okoli Jaylena Browna, a se je vodstvo Milwaukeeja odločilo za posel z vročico, kjer je nekoč uspešno igral slovenski as Goran Dragić.

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Ob Antetokounmpu je v Miamiju pristal še en veteran Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo odslej igrali Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. Kasparas Jakučionis in Tyler Herro. In prav slednji naj bi, kot še poroča ESPN, poskrbel za vžigalico incidenta, ko je objavljal neprimerne vsebine na socialnih omrežjih in psoedno "omenjal" Bama Adabaya.

Incident brez primere

V ameriški košarkarski ligi NBA odmeva incident, v katerega sta bila vpletena nekdanja soigralca pri Miami Heatu. Kot še poroča ESPN, je v petek zjutraj v Las Vegasu prišlo do fizičnega obračuna, med katerim naj bi Adebayo Herra udaril v predel glave.

Po zanesljivih informacijah se je incident zgodil na trening igrišču v enem izmed hotelov v Las Vegasu. Spor naj bi izbruhnil, ko je Adebayo pristopil do Herra zaradi komentarjev, ki jih je branilec po koncu njunega sedemletnega skupnega obdobja v Miamiju objavljal na družbenih omrežjih.

Napetosti po selitvi v Milwaukee

Herro je po menjavi v Milwaukee postal ena osrednjih figur odmevnega posla, v sklopu katerega se je Giannis Antetokounmpo preselil v Miami. Po menjavi so po spletu zaokrožili posnetki zaslona domnevnega zasebnega pogovora na Instagramu, v katerem naj bi Herro podvomil o Adebayovih obrambnih sposobnostih.

Marcus Morris in Bam Adebayo FOTO: AP

V enem od sporočil naj bi celo namignil, da Adebayeva igra v obrambi ni vredna plače, ki presega 60 milijonov dolarjev na sezono. To očitno ni ostalo brez posledic.

Pred kamerami govoril o ljubezni, v ozadju pa eksplozija

Ironično je Herro le nekaj ur po domnevnem incidentu sedel ob igrišču v dvorani Thomas & Mack Center, kjer je spremljal poletno ligo med Milwaukee Bucks in Miami Heat. V televizijskem intervjuju je govoril spravljivo in poudarjal, da med njim in nekdanjo organizacijo ni zamer.

"V Miamiju je vse ljubezen. Videl sem nekaj fantov, trenerje, Erika Spoelstro, Chrisa Quinna in ljudi iz pisarne. Vsi smo v dobrih odnosih. To je bila priložnost za nov začetek za obe strani," je dejal Herro. Po tekmi je pozdravil igralce Milwaukeeja, poklepetal z Jaimejem Jaquezom Jr. in zapustil prizorišče, ne da bi komentiral domnevni spor z Adebayom.

Kluba molčita

Miami Heat je v kratkem sporočilu za javnost zapisal: "Seznanjeni smo z zadevo in je ne bomo komentirali." Tudi pri Milwaukee Bucks se niso želeli odzvati.

Giannis Antetokounmpo v dresu grške reprezentance. FOTO: Profimedia

Novinarji so za komentar prosili še trenerja Bucksov Taylorja Jenkinsa, ki je v pogovoru za SiriusXM NBA Radio odgovoril zgolj: "Brez komentarja. Ne poznam vseh podrobnosti."

Dve veliki imeni lige NBA

Herro, ki je star 26 let, je v sezoni 2025/26 zaradi operacije levega gležnja izpustil začetek sezone, nato pa na 33 tekmah v povprečju dosegal 20,5 točke, 4,8 skoka in 4,1 asistence. Sezono prej je bil izbran na tekmo zvezd All-Star.

Adebayo je pri 28 letih eden najboljših obrambnih centrov lige. Trikrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, kar petkrat pa je bil uvrščen v drugo najboljšo obrambno peterko NBA. V minuli sezoni je v povprečju beležil 20,1 točke, 10 skokov, 3,2 asistence in 1,2 ukradene žoge na tekmo. Če se bodo navedbe o fizičnem obračunu izkazale za resnične, bo to eden najbolj odmevnih sporov med nekdanjima soigralcema v ligi NBA v zadnjih letih.