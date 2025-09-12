Svetli način
Nekdanjemu košarkarju lige NBA diagnosticirali možganski tumor

Nekdanji ameriški košarkar severnoameriške lige NBA Jason Collins se bo zdravil zaradi možganskega tumorja. 46-letnik je leta 2013 postal prvi profesionalec v štirih glavnih ameriških ligah (NFL, NBA, MLB, NHL), ki je javno razglasil svojo homoseksualnost.

11 let po koncu kariere je Jason Collins hudo zbolel. "Jason in njegova družina cenijo vašo podporo in molitve ter vas spoštljivo prosijo, da spoštujete njegovo zasebnost. Zdaj se mora osredotočiti na zdravje in dobro počutje," je zapisano v izjavi lige NBA.

Collins, 213 cm visok center, je v severnoameriški košarkarski ligi NBA odigral 13 sezon za New Jersey Nets, Memphis, Minnesoto, Atlanto, Boston, Washington in Brooklyn. Upokojil se je leta 2014. Na 735 tekmah je v povprečju dosegal 3,6 točke in 3,7 skoka na tekmo.

METANSKI
12. 09. 2025 16.03
IN KAJ IMAM JAZ OD TE NOVICE! PRAV NIČ! KO DA BI BIL TA ČLOVEK BOG IN BATINA ČLOVEŠTVA! ZAMISLITE SE!
