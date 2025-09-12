Nekdanjemu košarkarju lige NBA diagnosticirali možganski tumor

11 let po koncu kariere je Jason Collins hudo zbolel. "Jason in njegova družina cenijo vašo podporo in molitve ter vas spoštljivo prosijo, da spoštujete njegovo zasebnost. Zdaj se mora osredotočiti na zdravje in dobro počutje," je zapisano v izjavi lige NBA.

Collins, 213 cm visok center, je v severnoameriški košarkarski ligi NBA odigral 13 sezon za New Jersey Nets, Memphis, Minnesoto, Atlanto, Boston, Washington in Brooklyn. Upokojil se je leta 2014. Na 735 tekmah je v povprečju dosegal 3,6 točke in 3,7 skoka na tekmo.