Nekdanji član kluba Michaela Jordana okrepil Cedevito Olimpijo

Po tem, ko Mangok Mathiang leta 2017 ni bil izbran na naboru lige NBA, se je Sršenom iz Charlotta, katerih večinski lastnik je od leta 2010 legendarni Michael Jordan , pridružil tekom poletne lige v Orlandu. Avgusta je s Charlotte Hornetsi tudi podpisal pogodbo, hkrati pa je Mathiang nosil tudi dres moštva Greensboro Swarm, ki nastopa v razvojni ligi NBA, in v povprečju beležil 10,8 točke, 9,2 skoke in 1,4 blokade na tekmo. V avgustu 2018 se je Mathiang pridružil Cremoni, in z njo tudi osvojil naslov italijanskega pokalnega prvaka. Lanskega julija je prestopil v Turčijo in v minuli sezoni v povprečju dosegal 12,7 točke, 10,6 skoke, 1,7 asistence, 1,4 blokade in 1,1 pridobljene žoge.

Dvomestno število točk je dosegel na 13 tekmah, mejo 20 točk pa je dosegel oziroma presegel trikrat. Desetkrat je v svojo statistiko vpisal dvojnega dvojčka. Bahcesehir Koleji je v tekmovalni sezoni 2019/20 nastopal tudi v evropskem pokalu, tam pa je Mathiang na 14 tekmah v povprečju beležil 12,3 točke, 11,2 skoke, 1,3 blokade in 0,4 pridobljene žoge v 28,7 minutah akcije. Kar na štirih tekmah je uspel v svojo statistiko zabeležiti vsaj 15 skokov za odbito žogo, obenem pa je na 10 tekmah dosegel ali presegel mejo 10 doseženih točk.

'Klub z bogato tradicijo in zvestimi navijači'

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Gre za klub z bogato tradicijo in zvestimi navijači. Veselim se začetka prihodnje sezone, ki bo zelo zahtevna za vse nas. Komaj čakam, da se s soigralci zberemo, in da se predstavim ljubljanskim navijačem," je ob podpisu pogodbe dejal Mathiang.

"Verjamemo, da nam bo v naslednji sezoni v veliko pomoč, in da nam bo dal vse, kar potrebujemo. Gre za enega najbolj obetavnih centrov v Evropi, ki odlično igra tako v obrambi, kot tudi v napadu. Dolgo časa smo delali na tem, da ga pripeljemo v Ljubljano. Komaj čakamo, da se nam pridruži, in da začnemo delati, in da nam pomaga v tem, da smo konkurenčni v vseh tekmovanjih. Prepričan sem, da bodo naši navijači v igri naše ekipe z Mangokom na parketu resnično uživali," je dodal trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac.