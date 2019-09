Nekdanji drugi izbor lige NBA: V Evropi se igra bolj premišljena košarka

Derrick Williams je bil na enem izmed najbolj kvalitetnih naborov lige NBA v tem tisočletju izbran kot drugi s strani Minnesote Timberwolves. V prvi sezoni se ni proslavil, tudi v drugi, ki je bila njegova najboljša v karieri, pa nikakor ni uspel stopiti v čevljeKevina Garnetta. Od krilnega centra so namreč navijači volkov pričakovali, da bo prikazal podobne predstave kot prav legendarni ‘KG’, a jim je bilo verjetno kmalu jasno, da temu ne bo tako. Po neuspelem obdobju v Minnesoti so sledile še daljše in krajše avanture pri moštvih Sacramento Kings, New York Knicks. Miami Heat, Cleveland Cavaliers in Los Angeles Lakers. Vse pa so imele en skupni imenovalec – za Williamsa so se končale bolj kot ne klavrno. Po preizkušnji pri jezernikih iz mesta angelov – zanje je nastopal vsega deset dni – je bilo 28-letniku najbrž jasno, da mesta pod soncem v ligi NBA najbrž ne bo več našel.

Imel je ponudbe nekaterih azijskih moštev, a se je v začetku sezone 2018/2019 raje odločil za Evropo in münchenski Bayern. V Evroligi je Williams nastopal več kot solidno. V lanski sezoni je na 29 tekmah v povprečju zbral dobrih 13 točk in nekaj več kot 4 skoke na tekmo. Pred letošnjo sezono so se zaradi dobrih lanskih predstav zanj pojavili številni snubci. Po Williamsovih besedah tudi iz lige NBA in Kitajske, a Američan se je odločil, da ostane na stari celini in podpiše za turški Fenerbahče. 28-letnik bo skušal dokazati, da še ni za staro šaro, čeprav se za to potezo ni odločil zaradi morebitne vrnitve v ligo NBA:"Številni ljudje so prehitri, ko gre za odpisovanje igralcev, ko jim ne uspe to, kar od njih pričakujejo. A to me ne moti, kvečjemu je to poskrbelo, da sem začel še bolj garati. Nikomur se ne želim dokazati. Košarko igram zase, za svojo družino, soigralce in trenutno moštvo."

Na povratek želi biti maksimalno pripravljen

"V mladosti sem vse ponudbe sprejel na prvo žogo. Nisem veliko razmišljal, saj mi je bilo nastopanje v NBA že samo po sebi privilegij, a sedaj je drugače. Mislim, da je zame najbolje, če še naprej igram v Evropi. Seveda bi bil povratka v ZDA vesel, a se nanj najprej želim maksimalno pripraviti. V Evroligi napredujem iz tekme v tekmo, zato je nadaljevanje evropske kariere logičen korak," je bil iskren Williams.

Prepričal ga je Željko Obradović

Po lanski sezoni, v kateri je z Bayernom slavil naslov nemškega prvaka, je na svoj račun prejel številne ponudbe, a prevladal je mamljiv carigrajski klic. "V Nemčiji sem dosegel, kar sem si zadal, zato med menoj in klubom ob odhodu ni bilo nikakršnih zamer. imel sem ponudbe iz ZDA, Kitajske, Rusije in Turčije, naposled pa sem se odločil za Fenerbahče. Glavni razlog, zakaj sem se tako odločil, je trener Željko Obradović. Devet evroligaških naslovov pove vse. Veliko je trenerjev, ki so slavili v enem moštvu. Le redkim pa je to uspelo v različnih klubih in v različnih državah. Natanko ve, česa si želi."



"Tu so še številni detajli, katerim se posveča na slehernem treningu. Iz vsakega posameznika iztisne maksimum. Tega si tudi želim, saj se počutim, da imam pri 28 še veliko prostora za napredek. Upam, da bo to pravi korak v moji karieri. Njegov stil treniranja mi je pisan na kožo. Igralcem vedno pove vse, kar si misli. Nekatere to potre, meni pa da še dodatno motivacijo. Poskrbi, da sem še bolj osredotočen. Do vseh ima popolnoma enak odnos. Pogovarjal sem se z nekaterimi njegovimi bivšimi varovanci in vsi so mi povedali, da gre za enega najboljših trenerjev na svetu," je 59-letnega srbskega stratega na dolgo in široko hvalil Williams.