Nekdanji klub Gorana Dragića želi v svoje vrste pripeljati Luko Dončića

Istočasno je Riley, ki je znan kot izjemno nepopustljiv pogajalec, končno tudi znižal zahteve v pogajanjih z drugimi moštvi, kar je številna moštva spodbudilo, da pred prestopnim rokom 6. februarja v svoje vrste poskušajo pripeljati Butlerja. To jim bo glede na trenutno stanje skoraj zagotovo uspelo, nato pa se bo v Miamiju začela korenita prenova moštva. Glavni trener Eric Spoelstra velja za enega najboljših v ligi in je najverjetneje varen. Igralci Heatov pa skoraj zagotovo niso.

Miami Heat so v minulih dneh še tretjič suspendirali svojega prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja , ki na vsak način želi zapustiti franšizo iz Floride. Tokrat je brez dovoljenja zapustil enega od treningov, legendarni predsednik kluba Pat Riley pa ga je kaznoval s prepovedjo igranja za moštvo do nadaljnjega.

Jimmy Butler in Pat Riley

Riley naj bi po poročanju ameriških novinarjev Barryja Jacksona in Anthonyja Chianga iz časnika Miami Herald ciljal na poletje leta 2026, ko želi svoje moštvo okrepiti z novim zvezdnikom ali dvema. Do takrat bo moral občutno zmanjšati plačilno listo in poskrbeti, da se pogodbe večine igralcev v moštvu iztečejo prav takrat. Ciljal naj bi na kar 80 milijonov dolarjev (okoli 77 milijonov evrov) prostega prostora za prihod prostih igralcev v letu 2026.

Tu v zgodbo vstopi Luka Dončić. Slovenec ima v svoji trenutni 206 milijonov evrov težki pogodbi klavzulo, ki mu omogoča, da jo prekine pred sezono 2026/27. V tem primeru bi v poletje leta 2026 vstopil kot prosti igralec, Pat Riley pa upa, da bi ga lahko prepričal, da zapusti svoje trenutno moštvo. To mu je velikokrat že uspelo, najbolj slaven primer pa je seveda prihod LeBrona Jamesa skupaj s Chrisom Boshem leta 2010. Velika trojica je osvojila dva prstana, Riley pa je pred tem s podobnim trikom osvojil tudi naslov leta 2006 po tem, ko je v vrste Miamija zvabil Shaquilla O'Neala.