Parsons: Dončić je jokal, ko je izvedel za menjavo

Chandler Parsons, ki je med letoma 2014 in 2016 igral za Dallas Mavericks, je dejal, da bi morala biti organizacija, zdaj že nekdanjega kluba Luke Dončića, bolj spoštljiva pri tem, kako je ravnala z njim.

"Tega ne narediš kar od nikoder. Očitno vidijo nekaj, česar povprečen človek ne vidi, da so se tako hitro in tako zlahka znebili tako talentiranega igralca, kot je Dončić," meni Parsons in dodaja: "Najbolj me moti, kako neprofesionalno in nespoštljivo so se tega lotili. To se mi zdi skrajno nespoštljivo, grozljivo, slabo, samo iti in narediti to."