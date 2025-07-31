Svetli način
Košarka

Nekdanji zvezdnik lige NBA ilegalno prirejal poker, zdaj je aretiran

Los Angeles, 31. 07. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Nekdanji zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Gilbert Arenas se je znašel v hudih težavah. Ameriške oblasti so ga v sredo aretirale skupaj s petimi drugimi zaradi obtožb o organiziranju ilegalnega pokra z "visokimi vložki" v svoji vili v predmestju Los Angelesa, so sporočili ameriški tožilci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

43-letni Gilbert Arenas, ki je v času aktivne kariere igral za Washington Wizards, je med septembrom 2021 in julijem 2022 oddajal luksuzno vilo, ki jo je imel v lasti v Encinu, za namene organiziranja iger ilegalnega pokra z visokimi vložki, piše v obtožnici.

V obtožnici ameriški preiskovalci tudi trdijo, da so se teh srečanj udeleževale mlade ženske, ki so prejemale namige za strežbo pijač, masažo in druženje z udeleženci teh srečanj.

Arenasa obtožujejo zarote za vodenje nezakonitega igralniškega posla, vodenja nezakonitega igralniškega posla ter dajanja lažnih izjav zveznim preiskovalcem.

Na obravnavi na zveznem sodišču v središču Los Angelesa v sredo popoldne se je nekdanji košarkar izrekel za nedolžnega in je bil izpuščen proti plačilu varščine v višini 44.000 evrov.

Sodnica Jacqueline Chooljian je začetek sojenja določila za 23. septembra. Med aretiranimi v sredo je bil tudi 49-letni Jevgenij Geršman, ki ga sumijo, da je član organiziranega kriminala iz Izraela, in naj bi skupaj s še tremi soobtoženimi organiziral igre ilegalnega pokra.

Po obtožnici je Arenasov sodelavec, Arthur Kats, po njegovih navodilih pripravil hišo za poker igre, rekrutiral sozarotnike in v Arenasovem imenu pobiral najemnino.

Če bodo obtoženi spoznani za krive, se soočajo z najvišjo zakonsko kaznijo petih let zveznega zapora za vsako točko obtožnice. Arenas, trikratni udeleženec tekme NBA All-Star, je nazadnje igral v ligi NBA leta 2012, v sezoni 2012/13 pa je igral za Shanghai Sharks na Kitajskem.

Decembra 2009 je bil vpleten v zloglasni incident s soigralcem iz Washingtona Javarisom Crittentonom, ko sta oba prinesla pištole v garderobo. Arenas trdi, da je njun spor izviral iz igre s kartami. Arenas je priznal krivdo za posedovanje orožja in so ga suspendirali za zadnjih 50 tekem sezone NBA 2009/10.

košarka gilbert arenas nba poker
