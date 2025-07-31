Nekdanji zvezdnik lige NBA ilegalno prirejal poker, zdaj je aretiran

43-letni Gilbert Arenas, ki je v času aktivne kariere igral za Washington Wizards, je med septembrom 2021 in julijem 2022 oddajal luksuzno vilo, ki jo je imel v lasti v Encinu, za namene organiziranja iger ilegalnega pokra z visokimi vložki, piše v obtožnici.

V obtožnici ameriški preiskovalci tudi trdijo, da so se teh srečanj udeleževale mlade ženske, ki so prejemale namige za strežbo pijač, masažo in druženje z udeleženci teh srečanj.

Arenasa obtožujejo zarote za vodenje nezakonitega igralniškega posla, vodenja nezakonitega igralniškega posla ter dajanja lažnih izjav zveznim preiskovalcem.

Na obravnavi na zveznem sodišču v središču Los Angelesa v sredo popoldne se je nekdanji košarkar izrekel za nedolžnega in je bil izpuščen proti plačilu varščine v višini 44.000 evrov.