Nekdanji legendarni NBA košarkar hospitaliziran zaradi koronavirusa

"Sporočam vam, da sem zbolel za covidom-19. Ta virus je resna zadeva in se ga ne sme jemati zlahka. Vse bi spodbudil, da ostanejo zdravi ter skrbijo zase in za svoje ljubljene. Še posebno zdaj bi se zahvalil vsem zdravstvenim delavcem in vsem na prvih linijah. Pozdravil se bom in prebrodili bomo to," je Patrick Ewing zapisal v izjavi za javnost, ki jo je delil tudi na svojem Twitter profilu. Univerza je sporočila, da je Ewing edini član njihove košarkarske ekipe, ki je bil pozitiven na novi koronavirus. Preden je Ewing prevzel trenersko mesto pri Georgetownu je bil 15 let pomočnik trenerjev v štirih klubih NBA. V svoji 17-letni igralski karieri v NBA pa je Ewing kot član New York Knicks 11-krat zaigral na tekmi vseh zvezd, v karieri pa je v povprečju dosegal 22,8 točke, 10,4 skoka in 2,7 blokade. Poleg Knicks je igral še za Seattle SuperSonics in Orlando Magic. V letih 1984 in 1992 se je razveselil tudi zlatega olimpijskega odličja.

Leta 2008 je Ewing postal član košarkarske hiše slavnih.