V začetku leta je Tunji Awojobi prestal presaditev ledvice, saj so mu te odpovedale in je moral zaradi tega hoditi na redno dializo. Imel je tudi težave s srcem, zaradi česar je moral na operacijo, po možganski kapi pa je bil mesec dni priključen na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju. Edina spodbudna novica je, da so ga z aparatov že odklopili, vendar je njegovo stanje še vedno zelo resno in se bori za življenje.

Oglasil se je tudi njegov nekdanji klub Hapoel Jerusalem, s katerim je leta 2004 osvojil pokal ULEB, in sporočil, da vsi molijo zanj. "Celotna družina Hapoel Jerusalema pošilja topel objem in želje po okrevanju Tunjiju Awojobiju, enemu izmed junakov naše zgodovinske osvojitve pokala ULEB leta 2004, ki se trenutno spopada s hudimi zdravstvenimi težavami. Tunji, bil si in za vedno boš ostal del Hapoelove družine. Vsi molimo za tvoje okrevanje ter v teh težkih trenutkih stojimo ob strani tebi in tvoji družini."