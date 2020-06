Nekdanji najboljši obrambni igralec lige do konca sezone za Clippers

Joakim Noah je s francosko reprezentanco je leta 2011 v Litvi osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. Dvakrat je igral na tekmi vseh zvezd NBA in bil leta 2014 izbran v prvo peterko lige. Večji del kariere je med letoma 2007 in 2016 je igral za Chicago Bulls, nato je v NBA nastopal še za New York Knicks in Memphis Grizzlies. Poleg francoskega ima tudi državljanstvi ZDA in Švedske, od koder prihaja njegova mama.



Pred nadaljevanjem lige NBA so Clippers na drugem mestu na zahodnem delu lige.