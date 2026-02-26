Nekdanji zvezdnik NBA o odvisnosti: Imel sem neverjetna kokainska poletja

Lamar Odom je največji pečat v Ligi NBA pustil v dresu jezernikov, s katerimi je v letih 2009 in 2010 osvojil prvenstvo. Njegovo kariero je predčasno končala odvisnost, leta 2015 je bil namreč hospitaliziran, potem ko so ga našli nezavestnega, nato pa je začel z odvajanjem od drog in alkohola ter pozabil na nadaljevanje košarkarske poti.

O teh težavah je govoril na podkastu The Cousins , ki ga gostita legendi Lige NBA Tracy McGrady in Vince Carter . "Pogovarjata se z resničnim odvisnikom, ki pri kokainu ni imel zadržkov. Imel sem neverjetna kokainska poletja. Med sezono nisem jemal drog, poleti pa sem organiziral kokainske zabave. Noro bi bilo, da bi igral in istočasno jemal kokain," je povedal Odom.

Slednji verjame, da je imel talent, ki bi ga lahko pripeljal v dvorano slavnih. "Svojo veličino in zapuščino sem uničil z drogiranjem. Stoodstotno," pravi Odom, ki je bil z drogami seznanjen že v mladosti. Njegov oče je bil odvisnik od heroina, sam pa je pri 14 letih začel s kajenjem marihuane. Mama mu je umrla nekaj let pred tem: "Pri desetih letih sem mami povedal, da bom igral v Ligi NBA in ji kupil hišo. Dve leti kasneje je umrla. Ona je bila moja najboljša prijateljica," je še dejal Odom, ki je pred dnevi zaključil 30-dnevni program odvajanja, za katerega se je odločil, potem ko je bil sredi januarja aretiran zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.