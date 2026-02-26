Naslovnica
Košarka

Nekdanji zvezdnik NBA o odvisnosti: Imel sem neverjetna kokainska poletja

Ljubljana, 26. 02. 2026 15.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Lamar Odom

Nekdanji ameriški košarkar Lamar Odom, ki je v Ligi NBA dvakrat osvojil šampionski prstan z Los Angeles Lakersi, je iskreno spregovoril o odvisnosti od drog. "Med sezono nisem jemal drog, poleti pa. Noro bi bilo, da bi igral in istočasno jemal kokain," je med drugim povedal 46-letnik.

Lamar Odom je največji pečat v Ligi NBA pustil v dresu jezernikov, s katerimi je v letih 2009 in 2010 osvojil prvenstvo. Njegovo kariero je predčasno končala odvisnost, leta 2015 je bil namreč hospitaliziran, potem ko so ga našli nezavestnega, nato pa je začel z odvajanjem od drog in alkohola ter pozabil na nadaljevanje košarkarske poti.

Lamar Odom in Kobe Bryant leta 2008
Lamar Odom in Kobe Bryant leta 2008
FOTO: AP

O teh težavah je govoril na podkastu The Cousins, ki ga gostita legendi Lige NBA Tracy McGrady in Vince Carter. "Pogovarjata se z resničnim odvisnikom, ki pri kokainu ni imel zadržkov. Imel sem neverjetna kokainska poletja. Med sezono nisem jemal drog, poleti pa sem organiziral kokainske zabave. Noro bi bilo, da bi igral in istočasno jemal kokain," je povedal Odom.

Lamar Odom
Lamar Odom
FOTO: Profimedia

Slednji verjame, da je imel talent, ki bi ga lahko pripeljal v dvorano slavnih. "Svojo veličino in zapuščino sem uničil z drogiranjem. Stoodstotno," pravi Odom, ki je bil z drogami seznanjen že v mladosti. Njegov oče je bil odvisnik od heroina, sam pa je pri 14 letih začel s kajenjem marihuane. Mama mu je umrla nekaj let pred tem: "Pri desetih letih sem mami povedal, da bom igral v Ligi NBA in ji kupil hišo. Dve leti kasneje je umrla. Ona je bila moja najboljša prijateljica," je še dejal Odom, ki je pred dnevi zaključil 30-dnevni program odvajanja, za katerega se je odločil, potem ko je bil sredi januarja aretiran zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.

Razlagalnik

Lamar Odom je nekdanji ameriški košarkar, ki je najbolj znan po svoji igri v Ligi NBA, kjer je dvakrat osvojil naslov prvaka z ekipo Los Angeles Lakers v letih 2009 in 2010. S svojo vsestranskostjo in sposobnostjo igranja na več položajih je bil ključen igralec v svoji eri. Poleg Lakersov je igral tudi za druge klube, kot so Miami Heat in Dallas Mavericks, ter za ameriško reprezentanco. Njegova kariera je bila zaznamovana z izjemnim talentom, a tudi z osebnimi težavami, ki so vplivale na njegov nadaljnji razvoj.

