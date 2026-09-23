Lonzo Ball pri 28 letih predčasno končuje svojo profesionalno pot

Lonzo Ball je v ligo NBA prišel leta 2017 kot eden najbolj obetavnih mladih igralcev svoje generacije. Na naboru ga je kot drugega izbrala ekipa Los Angeles Lakers, kjer je že od začetka nase opozarjal z odličnim pregledom nad igro, natančnimi podajami in obrambnimi sposobnostmi. Kasneje je igral še za New Orleans Pelicans, Chicago Bulls in Cleveland Cavaliers. Njegovo kariero pa so močno zaznamovale poškodbe, predvsem težave s koleni, zaradi katerih je moral izpustiti ogromno tekem.

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Kljub številnim težavam se je Ball vedno znova vračal na parket. Njegova vztrajnost je bila ena njegovih največjih značilnosti, vendar so poškodbe pustile velik pečat na njegovi karieri. Lonzo je veljal za igralca, ki je znal povezati celotno ekipo. Ni bil znan samo po doseganju točk, temveč predvsem po asistencah, obrambi in občutku za igro. Njegove dolge podaje in hitre akcije so pogosto navduševale navijače.

Lonzo Ball FOTO: Profimedia