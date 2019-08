Velika okrepitev ZDA po številnih odpovedih: 'Coach' Krzyzewski

Popovich: Dodatne izkušnje so neprecenljive "Komaj smo čakali, da 'Coach K' pride v mesto in z nami preživi nekaj dni," je zbranim medijem dejal Popovich. "Že sva govorila, kot si lahko predstavljate, dobil sem nasvete. A to, da je tukaj in vidi tekme, pomeni, da se lahko zdaj spet vrneva k pogovorom glede tega, kaj misliva, da bi se moralo zgoditi. To, da je tukaj s temi dodatnimi izkušnjami, je neprecenljivo."

Popovich in Krzyzewski sta se v zadnjih letih precej zbližala, spet pa ju je lahko ameriška javnost skupaj videla v sredo, ko je "Coach K" (trener K, op. a.) obiskal priprave Popovicha in varovancev v Las Vegasu. Pod Krzyzewskim je v 12 letih ameriška izbrana vrsta na 89 tekmah izgubila le enkrat, Popovich, ki mu je sodelovanje na košarkarskem mundialu odpovedala že cela kopica zvezdnikov, pa bo imel težko delo, če bo želel nadaljevati zmagoviti niz.

Velik trenutek pred OI 2016

"Bilo je izvrstno, človek. S 'Coachem' se poskušam dobiti enkrat ali dvakrat vsako poletje, da pa on pride sem ... Ni prišel zaradi mene, a izvrstno ga je bilo videti," pravi Plumlee, tudi Tatum je s svojim trenerjem iz študentskih let preživel nekaj skupnih minut, a ostal skrivnosten. "Zaupno! A nasvet je bil dober ..."je dejal zvezdnik Boston Celticsov.

Krzyzewski je izbrano vrsto ZDA popeljal do petih zlatih odličij, tri omenjena so osvojili na olimpijskih igrah, dve pa na svetovnih prvenstvih. S Popovichem se je kljub temu, da sta med najprepoznavnejšimi ameriškimi strokovnjaki, spoznal šele na pripravah za OI 2016 v Riu de Janeiru, ko ju je uspel združiti direktor ameriške izbrane vrste Jerry Colangelo.

'Želel sem, da si zmoči noge'

"On je edini tip, s katerim se lahko 'Pop' (Popovich, op. a.) poistoveti v poskusu, da vse to sestavi tako hitro," je o Krzyzewskemu še povedal Plumlee. "Ko sta se spoznala, sta se v hipu ujela,"se spominja Colangelo. "'Pop' je bil na vseh sestankih in treningih po tem, ko sta se spoznala. Želel sem, da bi si 'zmočil noge' in samo videl, kako smo počeli stvari pod Mikom. In mislim, da je bilo izvrstno, da je tako začel. A zdelo se mi je nekaj izjemnega, da se nikoli prej nista srečala."

Oba sicer druži kar nekaj skupnih točk: oba sta produkta vojaških akademij in oba sta igrala pod taktirko Boba Knighta, ki je Krzyzewskega vodil v vojski, Popovicha pa na preizkusnih treningih ZDA pred OI 1972, preden je Popovich dobil prvo trenersko službo v tretji diviziji pri ekipi Pomona-Pitzer. Oba sta osvojila pet naslovov, vsaj kar se tiče najpomembnejših, saj je bil Krzyzewski petkrat najboljši z univerzo Duke, Popovich pa petkrat pri teksaškem San Antoniu v ligi NBA.

Tekma brez zmagovalca

"Po srcu sem tip tretje divizije in tam sem preživel večino mojega časa, dokler se nisem nekako zbudil v San Antoniu in ga od takrat nisem zapustil. Ko sem bil pri Pomona-Pitzerju, nikoli nismo igrali z Dukom,"je še dejal Popovich, ki ima v zadnjem času nekaj težav s poškodbo še enega člana Celticsov Marcusa Smarta, ki ga bodo ob začetku drugega dela priprav v Los Angelesu ponovno pregledali reprezentančni zdravniki.

Na zadnjem treningu ZDA so odigrali desetminutna polčasa, ekipi pa sta bili sestavljeni iz kandidatov za člansko izbrano vrsto in mlajših NBA-igralcev, ki so jih vpoklicali naknadno. Zmagovalca ni bilo, saj sta se oba polčasa končala brez zmagovalca, potem ko je član Milwaukee Bucksov Khris Middleton 0,7 sekunde pred prvim premorom izenačil s tremi zadetimi prosti meti.