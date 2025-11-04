Nekdanji soigralec Dončića verjame, da bi se morali Lakersi odreči LeBronu

Theo Pinson je januarja letos naznanil konec profesionalne kariere in sporočil, da se bo posvetil družini in komentiranju košarkarskega dogajanja. Na parkete se je vrnil že maja, ko je oblekel dres portorikanske ekipe Guaynabo Mets. Čeprav mu kariera ni šla po načrtih, si je v preteklih letih delil garderobo s številnimi zvezdniki, med katerimi je tudi Luka Dončić .

Ta je od februarja član Los Angeles Lakersov, nad katerimi je po uvodu v novo sezono navdušen tudi Pinson. 29-letni Američan verjame, da jezerniki igrajo na tako dobri ravni zato, ker je odsoten poškodovani LeBron James. "Na njihovem mestu bi se mu odrekel. Problem je, da zmagujejo in ob tem so videti odlično. To je problem LeBrona. Ko se vrne, Austin Reaves ne bo več kazal takšnih predstav," je dejal Pinson in pojasnil, da ekipa cveti, odkar je Reaves prevzel mesto vodje.

Pinson verjame, da je vzpon mladeniča omogočil drugim igralcem, da igrajo bolj svobodno in samozavestno, brez občutka, da morajo vse prepustiti legendarnemu LeBronu.