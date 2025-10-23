Nekdanji soigralec Luke Dončića odslej v dresu Bayerna

Dvaintridesetletni ameriški branilec se je z bavarskim klubom dogovoril za enoletno sodelovanje. V Nemčiji ga pričakujejo do konca tega tedna, nato pa ga čaka še temeljit zdravniški pregled.

Trener nemškega prvaka Gordon Herbert je Spencerja Dinwiddieja označil za "igralca z visokim inteligenčnim kvocientom, ki zna dosegati točke, a tudi razigravati soigralce."