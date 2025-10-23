Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Nekdanji soigralec Luke Dončića odslej v dresu Bayerna

München, 23. 10. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Američan Spencer Dinwiddie, nekdanji soigralec slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića pri ekipi Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA, bo okrepil Bayern iz Münchna, je na klubski spletni strani zapisal nemški klub.

Dvaintridesetletni ameriški branilec se je z bavarskim klubom dogovoril za enoletno sodelovanje. V Nemčiji ga pričakujejo do konca tega tedna, nato pa ga čaka še temeljit zdravniški pregled.

Trener nemškega prvaka Gordon Herbert je Spencerja Dinwiddieja označil za "igralca z visokim inteligenčnim kvocientom, ki zna dosegati točke, a tudi razigravati soigralce."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ligi NBA je igral za Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Skupno je odigral 621 tekem, v povprečju pa je na tekmo dosegal 13 točk in 5,1 podaje. V minuli sezoni je za Dallas Mavericks na 79 tekmah v povprečju dosegel 11 točk, 4,4 podaje in 2,6 skoka.

Dinwiddie je letos poleti podpisal enoletno pogodbo z moštvom Charlotte Hornets v vrednosti 3,6 milijona ameriških dolarjev oziroma 3,1 milijona evrov, a je ekipa iz Severne Karoline 16. oktobra razdrla pogodbo in ga odpustila.

košarka evroliga bayern munchen spencer dinwiddie luka dončić
Naslednji članek

FBI aretiral več kot 30 oseb, med njimi NBA košarkarji in trenerji, vpletena tudi mafija

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306