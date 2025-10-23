Nekdanji soigralec Luke Dončića odslej v dresu Bayerna

Dvaintridesetletni ameriški branilec se je z bavarskim klubom dogovoril za enoletno sodelovanje. V Nemčiji ga pričakujejo do konca tega tedna, nato pa ga čaka še temeljit zdravniški pregled.
Trener nemškega prvaka Gordon Herbert je Spencerja Dinwiddieja označil za "igralca z visokim inteligenčnim kvocientom, ki zna dosegati točke, a tudi razigravati soigralce."
V ligi NBA je igral za Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Skupno je odigral 621 tekem, v povprečju pa je na tekmo dosegal 13 točk in 5,1 podaje. V minuli sezoni je za Dallas Mavericks na 79 tekmah v povprečju dosegel 11 točk, 4,4 podaje in 2,6 skoka.
Dinwiddie je letos poleti podpisal enoletno pogodbo z moštvom Charlotte Hornets v vrednosti 3,6 milijona ameriških dolarjev oziroma 3,1 milijona evrov, a je ekipa iz Severne Karoline 16. oktobra razdrla pogodbo in ga odpustila.
