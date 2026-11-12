Nekdanji soigralec Luke Dončića povsem izgubil živce

Houston je na koncu prišel do zmage s 115:108, Marcus Smart pa je pred predčasnim odhodom s parketa dosegel šest točk, dva skoka in eno asistenco. Po tekmi je trener Houstona Ime Udoka pojasnil, da naj bi do spora prišlo zaradi predhodnega dvoboja, v katerem naj bi Charles Bassey Smartu ponovno obremenil že poškodovani desni komolec. Smart naj bi trenerju pojasnil, da ga je poteza nasprotnika močno razjezila. Bassey pa je dogodek predstavil nekoliko drugače. Po njegovih besedah je Smart že skozi celotno srečanje igral zelo grobo, zato ga njegovo vedenje v tretji četrtini ni presenetilo. Prepričan je celo, da se je Američan želel namerno izogniti nadaljevanju tekme.