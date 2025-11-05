Nekdanji zmaj navdušuje v ligi NBA: v akciji večera poletel pod strop

Karlo Matković je po šestih minutah igre lepo prodrl z leve strani in nato na poster postavil nemočnega Siona Jamesa. To zabijanje je liga NBA razglasila celo za najlepšo akcijo večera. Tik pred koncem prve četrtine je 24-letnik udaril še drugič, ko je silovito zabil po alley-oop podaji. Ta akcija je pristala na petem mestu najlepših v noči na sredo.

New Orleans je na koncu le prekinil serijo šestih zaporednih porazov na začetku sezone in tako prišel do prve zmage, s katero pa se ni odlepil od dna zahodne konference. Tik pred New Orleansom je na predzadnjem mestu Dallas Mavericks z dvema zmagama in petimi porazi.