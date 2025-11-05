Nekdanji zmaj navdušuje v ligi NBA: v akciji večera poletel pod strop

Akciji Karla Matkovića si lahko na spodnjem posnetku ogledate na 1:05 in 1:46:
Karlo Matković je po šestih minutah igre lepo prodrl z leve strani in nato na poster postavil nemočnega Siona Jamesa. To zabijanje je liga NBA razglasila celo za najlepšo akcijo večera. Tik pred koncem prve četrtine je 24-letnik udaril še drugič, ko je silovito zabil po alley-oop podaji. Ta akcija je pristala na petem mestu najlepših v noči na sredo.
New Orleans je na koncu le prekinil serijo šestih zaporednih porazov na začetku sezone in tako prišel do prve zmage, s katero pa se ni odlepil od dna zahodne konference. Tik pred New Orleansom je na predzadnjem mestu Dallas Mavericks z dvema zmagama in petimi porazi.
Za Matkovića je to druga sezona v ligi NBA. Lani je odigral 42 tekem in v povprečju dosegal 7,7 točke in 5 skokov. Letos je njegova statistika skromnejša. Ob omejeni minutaži dosega 3,8 točke in 6,4 skoka na tekmo. Proti Charlottu je dobil bistveno več priložnosti kot doslej, saj je bil pri pelikanih odsoten Zion Williamson. Z odlično predstavo pa je dal vedeti, da gre nanj še kako računati.
