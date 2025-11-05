Svetli način
Nekdanji zmaj navdušuje v ligi NBA: v akciji večera poletel pod strop

05. 11. 2025

J.B.
Za hrvaškim centrom Karlom Matkovićem, ki je pred odhodom v ligo NBA igral za Cedevito Olimpijo, je daleč najboljša tekma v tej sezoni. Ob zmagi svojega New Orleansa proti Charlotte Hornets je dosegel 13 točk in šest skokov. Predvsem pa je navdušil z dvema zabijanjema, ki jih je liga NBA uvrstila med deset najlepših akcij večera.

Akciji Karla Matkovića si lahko na spodnjem posnetku ogledate na 1:05 in 1:46:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karlo Matković je po šestih minutah igre lepo prodrl z leve strani in nato na poster postavil nemočnega Siona Jamesa. To zabijanje je liga NBA razglasila celo za najlepšo akcijo večera. Tik pred koncem prve četrtine je 24-letnik udaril še drugič, ko je silovito zabil po alley-oop podaji. Ta akcija je pristala na petem mestu najlepših v noči na sredo. 

New Orleans je na koncu le prekinil serijo šestih zaporednih porazov na začetku sezone in tako prišel do prve zmage, s katero pa se ni odlepil od dna zahodne konference. Tik pred New Orleansom je na predzadnjem mestu Dallas Mavericks z dvema zmagama in petimi porazi. 

Karlo Matković
Karlo Matković FOTO: Profimedia

Za Matkovića je to druga sezona v ligi NBA. Lani je odigral 42 tekem in v povprečju dosegal 7,7 točke in 5 skokov. Letos je njegova statistika skromnejša. Ob omejeni minutaži dosega 3,8 točke in 6,4 skoka na tekmo. Proti Charlottu je dobil bistveno več priložnosti kot doslej, saj je bil pri pelikanih odsoten Zion Williamson. Z odlično predstavo pa je dal vedeti, da gre nanj še kako računati. 

