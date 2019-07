Nekdanji zmajček razkril: Popovicha je zanimalo samo moje življenje izven parketa

"Po naboru sem dobil veliko sporočil, oglasili so se mi tudi naši NBA-košarkarji. Mario Hezonja, Ivica Zubac, Ante Žižić. Upam, da nisem koga pozabil. Vsakdo od njih mi je dal odločen nasvet, a naj to ostane med nami," je v pogovoru za 24sata še povedal komaj 19-letni sin Marka Šamanića, ki je bil nekoč član novomeške Krke. Luka Šamanić je v pretekli sezoni branil barve Union Olimpije (zdaj Cedevita Olimpija), a se v prvem delu sezone ni naigral, v drugem pa je že opozoril nase in pokazal razkošni talent, zaradi katerega so ga pripeljali v Ljubljano. V zaključku sezone je že bil eden od nosilcev Olimpijine igre.

In kakšno je bilo prvo srečanje z legendarnim trenerjem San Antonia Greggom Popovichem, sicer tudi selektorjem ameriške košarkarske reprezentance? "Ni bilo treme. Nisva govorila o košarki, zanimale so ga zgolj stvari izven terena," je razkril Šamanić, ki se je to poletje preizkusil tudi na poletni ligi v Las Vegasu."Med poletno ligo in pravo ligo NBA je velika razlika. Tu so večinoma mladi igralci, ki so bili šele izbrani na naboru, lahko mogoče malo občutite, kaj vas čaka, a treba je povedati, da je to daleč od NBA ravni," je obrazložil Šamanić. Potrdil je, da je že spoznal prva zvezdnika ekipe San Antonia (LaMarcus Aldridge in DeMare DeRozan). "Vsi so super fantje, običajni ljudje, zato ni bilo prisotne nobene treme. Komaj čakam, da se vse skupaj začne, videli bomo, kako se bom prilagodil na ta način življenja v ZDA, a prepričan sem, da s tem ne bo težav," je pristavil Šamanić in razkril načrte za prihodnost."Želim si rasti kot igralec, a razumljivo igrati čim več v ligi NBA. Imam velika, a realna pričakovanja," je zaključil košarkar, ki se je pred prihodom v Ljubljano kalil tudi v Barceloni.