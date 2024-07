Nekdanji zvezdnik lige NBA naznanil svojo upokojitev

OGLAS

Kemba Walker je bil izbran kot deveti na naboru lige NBA leta 2011 s strani ekipe iz Charlotta, takrat še z imenom 'Bobcats'. Po nekaj sezonah in preimenovanju ekipe v Charlotte Hornets je Walker dosegel svoj prvi preboj z uvrstitvijo na tekmo vseh zvezd lige v sezoni 2016/2017. Dve sezoni kasneje je dosegel vrhunec svoje kariere, ko je začel vseh 82 tekem, v povprečju pa dosegal 25,6 točke na tekmo in bil izbran v tretjo ekipo sezone.

"Kot bi živel svoje sanje," je zapisal Walker v objavi na omrežju X. "Ko se ozrem nazaj, še vedno ne morem verjeti, kaj vse sem dosegel v svoji karieri."

Kemba Walker v dresu Bostona FOTO: AP icon-expand

Leta 2019 se je preselil v Boston. Keltom je v naslednji sezoni pomagal pri uvrstivi v finale lige NBA, a to je bil tudi vrhunec njegove kariere v najtrofejnejši franšizi lige. Boston ga je nato zamenjal v Oklahomo, kjer je dosegel dogovor o odkupu pogodbe in se nato pridružil ekipi iz New Yorka.

Kemba Walker je v sezoni 2022/23 odigral devet tekem skupaj z Luko Dončićem za Dallas Mavericks. To je bila tudi njegova zadnja ekipa v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. FOTO: AP icon-expand

Walker je svojo 12-letno kariero v NBA zaključil s povprečjem 19,3 točke, 5,3 podaje in 3,8 skoka na tekmo. Je vodilni strelec v zgodovini Charlotta v več kategorijah, vključno s točkami (12.009), zadetimi trojkami (1283) in odigranimi minutami (20.607). Med letoma 2017 in 2020 je štirikrat zapored nastopil na tekmi vseh zvezd. Minulo sezono je igral v Evropi za AS Monaco.

"Vem, da brez neverjetne podpore, ki sem jo imel okoli sebe, ne bi prišel tako daleč," je dejal Walker. "Zahvaliti se moram mami, očetu in celotni družini, mojim soigralcem, ki so postali moja druga družina, ter trenerjem, ki so verjeli vame in iz mene izvlekli najboljše."