Nekdanji zvezdnik NBA si je dobitek na loteriji razdelil z brezdomcem

Gilbert Arenas (levo) v družbi otrok in boksarske legende Floyda Mayweatherja Jr. na tekmi lige NBA med Los Angeles Lakersi in njegovimi nekdanjimi delodajalci iz Washingtona.

Prosil ga je za drobiž ... "Ta podpis pod fotografijo se ne tiče dobrega dela, toda žrtvovanja in vere človeka, ki mu je težko," je z razkrivanjem dogodka iz 12. maja začel Arenas, ki je nato opisal, kako je hitel na bencinsko postajo, kjer ponavadi vplača loterijski listek. A pozabil je denar, v avtomobilu pa mu je zmanjkovalo bencina, zato se je moral ustaviti že prej in porabiti deset dolarjev (9,2 evra), ki jih je imel pri sebi. Na bencinski postaji ga je ogovoril brezdomec, ki ga je najprej vprašal, če ima kaj drobiža, nato pa mu je povedal, da lahko listek vplača tudi na tej postaji.

Toda Arenas je že malce naveličan zaradi številnih vprašanj na vsak način želel oditi na svoje tradicionalno igralno mesto in se tudi zlagal, da ga čaka še vsaj 16 minut vožnje, čeprav je bil resnično namenjen v Calabasas, do katerega ne bi porabil toliko goriva. Ko je brezdomcu predlagal, da lahko dolije samo za pet dolarjev bencina, preostanek pa da bo prepustil njemu, je sogovornik v glavi hitro preračunal in mu dejal, da mu s tako praznim rezervoarjem ne bo uspelo priti nazaj.

'Vem, da boš zadel'

Arenas je plačal z desetimi dolarji, dogovorila pa sta se, da brezdomcu v primeru dobitka pripada 20 dolarjev (18,38 evra). "Vem, da boš zadel," naj bi Arenasu preroško napovedal. Nekdanji košarkar je nato odšel domov, potem ko je na svojo izbrano bencinsko črpalko v Calabasasu prispel prepozno, saj je bila že zaprta. Zjutraj pa ga je pričakalo veliko presenečenje.

"V sredo zjutraj sem se prebudil in videl sporočilo s čestitko, češ da sem zadel 300 tisočakov. Že sem slišal za te usr**e prevare, zato sem vse skupaj ignoriral, ker številk nisem odigral, zato ne bi mogel zadeti nobenega sr**ja ... Tisti dan sem zvečer šel na bencinsko postajo, da bi igral powerball, ven pa je pritekel lastnik, rekoč: 'ZADEL SI! Poslal sem ti sporočilo!' Rekel sem: 'Kaj? Včeraj nisem igral ...' Rekel je: 'Jaz sem odigral tvoje številke, ker sem zgodaj zaprl, ti pa si ZADEL!' Da skrajšam zgodbo ... Mojega fanta sem včeraj ustavil in mu dal njegov delež (zaradi njegove varnosti) ne bom povedal številke. Skočil je in me objemal 5 minut, jokal in nato začel moliti. Že prej sem dajal denar brezdomcem, TODA nikoli me še nihče ni blagoslovil. Njegova dobrosrčna poteza je blagoslovila tisti listek,"je prepričan Arenas.