Nekdanji zvezdnik lige NBA žrtev velike finančne prevare

To ni bila prva goljufija tega poslovneža. Darden je bil že leta 2016 obsojen na eno leto zapora zaradi poskusa prevare, kjer se je lažno predstavljal za svojega očeta. V tem primeru je kazen ublažil s sodelovanjem s tožilstvom. Tokrat je zavrnil ponudbo za priznavo krivde in se odločil za sojenje. Pravni analitiki so mnenja, da bo obsojen na zaporno kazen, ki bo dolga od enajst do štirinajst let.