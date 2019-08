Nekoč kot velik talent ob boku LeBrona, zdaj v solzah za zapahe

Rojeni Brooklynčan Sebastian Telfair je še eden v nizu ameriških športnikov, ki so mu napovedovali veliko kariero, a se mu na športni poti in v življenju nasploh reči niso izšle tako, kot bi si najbrž želel. Revija Slamga je leta 2002 na naslovnici skupaj z LeBronom Jamesom predstavila kot enega največjih talentov, a mu v ligi NBA nikoli ni uspelo res zablesteti. Odigral je deset sezon, a ko je obiskoval srednjo šolo Abrahama Lincolna je z izjemnimi predstavami obetal veliko več.

Napovedi za Jamesa so se uresničile, postal je prvi obraz lige v tem tisočletju, osvojil več naslovov in se izvrstno znašel tudi na poslovnem parketu, medtem ko je Telfair po igranju za Portland Trail Blazerse, Minnesota Timberwolvese, Los Angeles Clipperse, Cleveland Cavalierse, Phoenix Sunse, Toronto Raptorse in Oklahomo City Thunderje kariero pred dvema letoma sklenil pri kitajskem klubu Fujian Sturgeons.

Telfair je v NBA prišel brez da bi zaigral za katero od univerz, saj se je v zadnjem hipu (zaradi streljanja v stanovanjskem objektu, kjer je živela njegova družina) odločil, da obrne hrbet ekipi univerze Louisville, ki jo je takrat vodil donedavni trener Panathinaikosa Rick Pitino. Kot 13. so ga na naboru izbrali Portland Trail Blazersi, ki so po dveh izjemnih sezonah v letih 1999 in 2000, ko so bili na pragu naslova, želeli zgraditi novo močno ekipo, a jim ni uspelo.

Že v prvi sezoni je Telfair utrpel več poškodb, nato pa se začel serijsko seliti po Severni Ameriki in nikjer v povprečju ni dosegal dvomestnega števila točk, nikoli celo ni zaigral v končnici, čeprav je bila njegova zadnja ekipa v ZDA Oklahoma City Thunder, ki pa se ji s poškodovanim Kevinom Durantomtakrat ni uspelo prebiti v izločilne boje.

Telfair je zadnje sezone profesionalne kariere preživel na Daljnem vzhodu, tudi povratek v domovino pa se ni razpletel po njegovih željah: v solzah so ga odpeljali s sodišča v Brooklynu, kjer bo očitno začel prestajati triinpolletno zaporno kazen zaradi nedovoljenega posedovanja orožja.