Nemci brez možnosti po porazu z Dominikansko republiko, Brazilci ustavili Grke

V boju neporaženih Grčije in Brazilije so bili v skupini F v tesni tekmi boljši Južnoameričani z 79:78. Že prej so se od možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje poslovili Črnogorci, ki jih je presenetila Nova Zelandija (83:93).

Grki so imeli dve sekundi pred koncem priložnost za izenačenje, a je Kostas Sloukaszgrešil zadnjega od treh prostih metov. Anderson Varejaoje bil prvi mož Brazilije z 22 točkami in devetimi skoki, Georgios Printezisje za Grke dosegel 20 točk. Njihov zvezdnik Giannis Antetokounmpo je tekmo končal s 13 točkami.

Poleg Dominikanske republike napredovali tudi Francozi, Avstralci in Litovci

V skupini G je Dominikanska republika tesno s 70:68 odpravila Nemčijo in se z drugo zmago prebila v drugi del tekmovanja, medtem ko je Nemčija že izgubila vse možnosti. Zadnjo točko je s prostim metom že 1:15 minute pred koncem prispeval Ronald Roberts. Victor Lizje bil s 17 točkami najboljši strelec zmagovalcev, pri poražencih je Dennis Schrödertekmo končal z 20 točkami.

Na drugi tekmi je Francija ugnala Jordanijo s 103:64 in se prav tako prebila med 16. Nando De Colo z 19 točkami in osmimi podajami ter Rudy Goberts 16 točkami in 13 skoki sta bila najboljša pri Franciji. Avstralci so si napredovanje priigrali prvi v skupini H, potem ko so z 81:68 odpravili Senegal. Patty Millsje dosegel 22 točk, Joe Inglespa 17 točk, 10 skokov in devet podaj. Litva pa je nato premagala Kanado z 92:69 in se prav tako prebila med 16. Jonas Valančiunas in Edgaras Ulanovassta dosegla po 13 točk za Litvo. Pri Kanadi je s 24 točkami izstopal Kyle Wiltjer.

Svetovno prvenstvo v košarki, skupinski del, 2. krog:

- skupina E:

Japonska ‒ Češka 76:89

ZDA ‒ Turčija 93:92 (podaljšek)

- skupina F:

Črna gora ‒ Nova Zelandija 83:93

Brazilija ‒ Grčija 79:78

- skupina G:

Nemčija ‒ Dominikanska republika 68:70

Jordanija ‒ Francija 64:103

- skupina H:

Avstralija ‒ Senegal 81:68

Litva ‒ Kanada 92:69

