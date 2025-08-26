Svetli način
Košarka

Nemški selektor hospitaliziran dan pred začetkom Eurobasketa

Tampere , 26. 08. 2025 14.41 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

Dan pred začetkom evropskega košarkarskega prvenstva je bil zaradi "nujnega stanja" hospitaliziran nemški selektor Alex Mumbru. Aktualne svetovne prvake bo na prvi tekmi proti Črni gori vodil pomočnik Alan Ibrahimagić. Kdaj se bo španski strokovnjak vrnil, še ni povsem jasno.

Alex Mumbru je bil v ponedeljek preventivno sprejet v bolnišnico zaradi akutne okužbe. Prejema zdravljenje in pričakovati je, da si bo opomogel, ni pa še jasno, kdaj se bo lahko vrnil k ekipi, poroča portal Basketnews.

Nemčija bo skupinski del EuroBasketa igrala v Tampereju, njeni tekmeci pa so Litva, Črna gora, Švedska, Velika Britanija in gostiteljica Finska. 

Alex Mumbru
Alex Mumbru FOTO: Profimedia

Mumbru je nekoliko presenetljivo sedel na klop Nemčije namesto Gordona Herberta, ki je Nemce popeljal do zlata na zadnjem svetovnem prvenstvu in je nato prevzel reprezentanco Kanade.

46-letni strokovnjak z bogato igralsko kariero je pred tem vodil Bilbao in Valencio. Kot igralec je navijačem najbolj v spominu ostal kot član Reala Madrida in Joventuta, nato pa je kar devet let preživel v Bilbau, kjer je leta 2018 tudi končal kariero.

S špansko reprezentanco je na velikih tekmovanjih osvojil pet medalj, med njimi zlato na evropskem in svetovnem prvenstvu ter srebro na olimpijskih igrah 2008.

KOMENTARJI (1)

4BIDEN
26. 08. 2025 15.45
Slaba terapija?
ODGOVORI
0 0
