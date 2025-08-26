Nemški selektor hospitaliziran dan pred začetkom Eurobasketa

Nemčija bo skupinski del EuroBasketa igrala v Tampereju, njeni tekmeci pa so Litva, Črna gora, Švedska, Velika Britanija in gostiteljica Finska.

Alex Mumbru je bil v ponedeljek preventivno sprejet v bolnišnico zaradi akutne okužbe. Prejema zdravljenje in pričakovati je, da si bo opomogel, ni pa še jasno, kdaj se bo lahko vrnil k ekipi, poroča portal Basketnews .

Mumbru je nekoliko presenetljivo sedel na klop Nemčije namesto Gordona Herberta, ki je Nemce popeljal do zlata na zadnjem svetovnem prvenstvu in je nato prevzel reprezentanco Kanade.

46-letni strokovnjak z bogato igralsko kariero je pred tem vodil Bilbao in Valencio. Kot igralec je navijačem najbolj v spominu ostal kot član Reala Madrida in Joventuta, nato pa je kar devet let preživel v Bilbau, kjer je leta 2018 tudi končal kariero.

S špansko reprezentanco je na velikih tekmovanjih osvojil pet medalj, med njimi zlato na evropskem in svetovnem prvenstvu ter srebro na olimpijskih igrah 2008.