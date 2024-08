Nemci na mesto selektorja košarkarske reprezentance postavili Španca

Gordon Herbert je po nedavno končanih olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je nemška izbrana vrsta izgubila dvoboj za bron proti Srbiji, sklenil delo z nemško zvezo in bo v prihodnje vodil zasedbo Bayerna iz Münchna.

Alex Mumbru je v trenerski karieri sprva vodil Bilbao, nazadnje pa Valencio. V igralski karieri je zastopal zgolj španske klube, in sicer Juventut, Real Madrid in Bilbao. Z izbrano vrsto Španije je postal svetovni prvak leta 2006 in na OI v Pekingu 2008 osvojil srebrno kolajno.

"Res se veselim, da bom lahko nadaljeval izjemno delo, ki so ga v zadnjih letih v reprezentanci opravili moji predhodniki. Pripravljen sem na ta izziv," je v izjavi za DBB dejal 45-letni Mumbru, ki bo prvič v karieri deloval zunaj Španije.