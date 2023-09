Nemci zadnja ovira pred izločilnimi boji

Slovenska reprezentanca je po neprepričljivem pripravljalnem obdobju in prvem delu prvenstva, ko je bila odvisna predvsem od odličnih predstav Luke Dončića , proti Avstraliji končno pokazala igro, ki je navduševala. Na prste ene roke lahko naštejemo tekme, na katerih je slovenski kapetan na koš iz igre vrgel manj kot 10-krat. Poleg tega so kar štirje njegovi soigralci proti košu metali večkrat od njega.

Pred prvenstvom bi to verjetno pomenilo zagotovljen poraz, a manj slavni slovenski košarkarji so odlično opravili svoje delo. Predvsem tisti naturalizirani, kajne, Mike Tobey? Američan po rodu je Avstralcem postavil marsikatero vprašanje, na katerega niso uspeli dostaviti uspešnega odgovora. Med tem, ko se je Dončić nenehno ukvarjal z dvema branilcema, so svoje delo odlično opravili tudi Klemen Prepelič, Gregor Hrovat in druščina.