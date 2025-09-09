Tudi Nemci imajo svojega zvezdnika lige NBA, ki se zanaša na ekipno igro

Med prvenstvom imamo novinarji iz celotne Evrope priložnost govoriti s kolegi, ki spremljajo druge reprezentance. Nekateri to priložnost s pridom izkoriščamo, tovrstni pogovori pred obračunom Slovenije in Nemčije pa so se vrteli predvsem okoli dveh tem. Prva je seveda na tem prvenstvu znova izjemni Luka Dončić, druga pa enako impresivno moštvo Nemčije, ki po mnenju velike večine ljubiteljev košarke in strokovnjakov velja za nespornega favorita na zadnjem četrtfinalnem obračunu.
Pred obračunom je z novinarji govoril prvi zvezdnik moštva, košarkar Orlando Magic Franz Wagner, ki je poudaril, da je največja prednost njegove reprezentance ekipni duh. "Imamo 11 zelo dobrih in nadarjenih igralcev. Vsi igramo za ekipo, ne zgolj zase. Istočasno pa se dobro zavedamo naših vlog in med nami vlada dobro vzdušje," je prednosti aktualnih svetovnih prvakov opisal njihov največji zvezdnik.
Če slovenski košarkarji nenehno ponavljajo, da so za njihov uspeh ključni trdo delo, požrtvovalnost v obrambi in ekipna igra, očitno enako velja tudi za Nemce. Wagner je z 20,7 točke na tekmo najboljši strelec moštva, a zgolj pol točke na tekmo manj v povprečju dosega njegov soigralec Dennis Schröder. Še dva igralca presegata mejo desetih točk na tekmo (Tristan Da Silva, 10,5, in Daniel Theis, 10,7). Vsi štirje imajo za seboj bogate izkušnje v ligi NBA in z razlogom so na tem prvenstvu daleč najučinkovitejše moštvo. Za primerjavo: pri slovenskem moštvu je poleg Luke Dončića (34 točk na tekmo) na tem prvenstvu več kot 10 točk na tekmo v povprečju presegal zgolj Klemen Prepelič (10,2). Nemci v povprečju dosegajo deset točk več na tekmo (102,3) od druge v tej kategoriji, Slovenije (92,2). Poleg tega so do zdaj zadeli kar 54 odstotkov metov iz igre, pri Slovencih je to povprečje 46-odstotno.
A Nemci Slovenije ne podcenjujejo. Zavedajo se, da je Luka Dončić zmožen marsičesa. "Najmočnejši so v skoku v napadu. Poleg tega pa zelo dobro premikajo žogo. Seveda Dončić soigralcem ustvari veliko priložnosti. Tudi oni pa so zelo dobri strelci. Težka tekma bo. Mi se želimo osredotočiti na nas in igrati našo košarko. Če bomo hitro našli svoj ritem, bomo jutri imeli dobre možnosti," je prednosti slovenske reprezentance opisal košarkar, ki je v dresu Orlanda v minuli sezoni v povprečju dosegal 24,2 točke, 5,7 skoka in 4,7 asistence.
Slovenija je v pripravljalnem obdobju odigrala kar dve tekmi z Nemci, obe pa je izgubila. "Malo bolje se zagotovo poznamo. Smo se pa dobro poznali že prej. Slovenija ima nekaj novih igralcev, ki so skozi turnir vse boljši in boljši. Verjamem pa, da imamo tudi mi številna orožja, ki bodo izzvala ta napredek," je prepričan Wagner.
Na prvenstvo jih je popeljal selektor Alex Mumbru, ki pa se je zaradi zdravstvenih težav odločil odstopiti vlogo glavnega trenerja na tekmah dosedanjemu asistentu Alanu Ibrahimagiću. Wagner meni, da to zanj in njegove soigralce ne bo ovira, ravno nasprotno. "Vsi smo tu za selektorja in želimo mu le najboljše. Skupaj igramo že zelo dolgo in naše igre tu dokazujejo, da imamo veliko zaupanja vase in v trenersko ekipo," je prepričan Nemec.
