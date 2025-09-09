Tudi Nemci imajo svojega zvezdnika lige NBA, ki se zanaša na ekipno igro

V osmini finala je imela marsikatera favorizirana reprezentanca veliko težav z na videz lahkimi nasprotniki. Finci so Srbe poslali nazaj v Beograd, Gruzijci pa Francoze v Pariz. V četrtfinalu se želijo podobni usodi izogniti Nemci. So aktualni svetovni prvaki, prepolni nadarjenih igralcev, ki igrajo mirno, povezano, samozavestno in organizirano. Pred obračunom s Slovenijo na čelu s Franzem Wagnerjem ne bežijo od vloge favorita, kljub temu pa se dobro zavedajo, česa so sposobni Luka Dončić in druščina.

Med prvenstvom imamo novinarji iz celotne Evrope priložnost govoriti s kolegi, ki spremljajo druge reprezentance. Nekateri to priložnost s pridom izkoriščamo, tovrstni pogovori pred obračunom Slovenije in Nemčije pa so se vrteli predvsem okoli dveh tem. Prva je seveda na tem prvenstvu znova izjemni Luka Dončić, druga pa enako impresivno moštvo Nemčije, ki po mnenju velike večine ljubiteljev košarke in strokovnjakov velja za nespornega favorita na zadnjem četrtfinalnem obračunu.

Pred obračunom je z novinarji govoril prvi zvezdnik moštva, košarkar Orlando Magic Franz Wagner, ki je poudaril, da je največja prednost njegove reprezentance ekipni duh. "Imamo 11 zelo dobrih in nadarjenih igralcev. Vsi igramo za ekipo, ne zgolj zase. Istočasno pa se dobro zavedamo naših vlog in med nami vlada dobro vzdušje," je prednosti aktualnih svetovnih prvakov opisal njihov največji zvezdnik. Če slovenski košarkarji nenehno ponavljajo, da so za njihov uspeh ključni trdo delo, požrtvovalnost v obrambi in ekipna igra, očitno enako velja tudi za Nemce. Wagner je z 20,7 točke na tekmo najboljši strelec moštva, a zgolj pol točke na tekmo manj v povprečju dosega njegov soigralec Dennis Schröder. Še dva igralca presegata mejo desetih točk na tekmo (Tristan Da Silva, 10,5, in Daniel Theis, 10,7). Vsi štirje imajo za seboj bogate izkušnje v ligi NBA in z razlogom so na tem prvenstvu daleč najučinkovitejše moštvo. Za primerjavo: pri slovenskem moštvu je poleg Luke Dončića (34 točk na tekmo) na tem prvenstvu več kot 10 točk na tekmo v povprečju presegal zgolj Klemen Prepelič (10,2). Nemci v povprečju dosegajo deset točk več na tekmo (102,3) od druge v tej kategoriji, Slovenije (92,2). Poleg tega so do zdaj zadeli kar 54 odstotkov metov iz igre, pri Slovencih je to povprečje 46-odstotno.

Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu FOTO: Sofascore.com icon-expand