Švicarski boben mladim Slovencem namenil Nemčijo, Kanado in Kitajsko

Srečo na žrebu so delili nekdanji izjemni francoski reprezentant Antoine Rigaudeau, švicarska šprinterka Sarah Atcho-Jaquier ter švicarski košarkar Jonathan Kazadi. Šestnajst sodelujočih reprezentanc je razdeljenih v štiri skupine s po štirimi ekipami. Pri žrebu so bila upoštevana določena geografska načela (reprezentance iz iste celine so enakomerno razporejene po skupinah; v isti skupini sta lahko največ dve evropski ekipi). Slovenska reprezentanca se je v žreb podala iz drugega bobna. Prvenstvo bo med 28. junijem in 6. julijem gostila švicarska Lozana.

Slovencem je žreb namenil skupino B, v kateri se bodo pomerili z Nemčijo, Kitajsko in Kanado. Po odigranih tekmah skupinskega dela se vsa moštva pomerijo v osmini finala. Križata se skupini A in B (A1: B4, A2:B3, A3:B2, A4:B1) ter C in D (C1:D4, C2:D3, C3:D2, C4:C1). Zmagovalci tekem osmine finala se uvrstijo v četrtfinale in nadaljujejo z boji za medalje, poraženci pa igrajo tekme za razvrstitev od 9. do 16. mesta. "Veseli in ponosni smo, da bomo drugič zapored igrali na svetovnem prvenstvu fantov do 19 leta starosti. Žreb nam je namenil močno skupino, v kateri lahko pravzaprav osvojimo prvo ali pa četrto mesto. Vse bo odvisno od nas samih. Imamo dobro generacijo in verjamem, da bomo na prvenstvo prišli odlično pripravljeni. Sicer pa nas bodo v Lozani pričakali vrhunski pogoji. Že sama namestitev v kampusu ene izmed najboljših gostinskih in hotelirskih univerz na svetu je nekaj posebnega, da ne govorimo o lokaciji prvenstva. Tekme bomo namreč igrali na prizorišču, kjer je ljubljanska Olimpija leta 1994 osvojila naslov evropskega pokalnega prvaka. Legendarno dvorano so leta 2017 sicer porušili in na istem mestu zgradili izjemen večnamenski športni kompleks z dvema dvoranama, kjer se bodo odvile vse tekme prvenstva," je bil v izjavi za uradno spletno stran KZS izčrpen vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu fantov do 19 leta starosti v madžarskem Debrecenu leta 2023 so se naslova prvakov veselili Španci, ki pa naslova v Lozani ne bodo branili. Drugi so bili Francozi in tretji Turki. Mladi Slovenci so prikazali odlične igre ter na koncu z razmerjem petih zmag in zgolj dveh porazov osvojili deveto mesto. Pot do še višjega mesta jim je preprečil četrtfinalni poraz s Kanado. Slovenska reprezentanca do 19 let je nastopila še na svetovnem prvenstvu leta 2003 v Grčiji. Takrat je s tremi zmagami in petimi porazi osvojila sedmo mesto.

SKUPINA A: Argentina, Mali, Srbija, Nova Zelandija

SKUPINA B: Kitajska, SLOVENIJA, Nemčija, Kanada

SKUPINA C: Jordanija, Švica, Izrael, Dominikanska republika

SKUPINA D: Kamerun, Združene države Amerike, Avstralija, Francija