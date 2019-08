Nemčija na SP s petimi NBA igralci na čelu s Schröderjem

Na seznamu je peterica iz lige NBA, Dennis Schröder(Oklahoma City Thunder), Isaac Bonga in Moritz Wagner(oba Washington Wizards), Daniel Theis (Boston Celtics) in soigralec Luke Dončića v Teksasu Maximilian Kleber (Dallas Mavericks). Slednji bo prvič nastopil v dresu nemške izbrane vrste na velikem tekmovanju.

Izkušena trojica Schröder-Theis- Kleber bo velika opora selektorju in nekdanjemu reprezentantu Henriku Rödlu, ki bo moral do začetka šampionata skrčiti seznam na 12 imen. Med nosilci igre bodo šeNiels Giffey, Robin Benzing, Danilo Barthel, Johannes Voigtmannin Paul Zipser. Nemčija bo na SP, ki se začne 31. avgusta, igrala v skupini G skupaj s Francijo, Dominikansko republiko in Jordanijo.

Rödl je v dresu reprezentance leta 1993 osvojil naslov evropskega prvaka, Nemčija je v finalu v Münchnu premagala Rusijo (71:70). Za Nemčijo so takrat igrali tudi Michael Koch, Hansi Gnad, Henning Harnisch in center Christian Welp, ki je v finalu dosegel 18 točk, več jih je na tekmi le Rus Sergej Babkov (22). Welp je igral tudi v ligi NBA, v 51. letu starosti (2015) je umrl v Washingtonu zaradi zastoja srca.

"Z Dennisom Schröderjem na čelu, bomo imeli ekipo, ki bo igrala hitro, kar je nujno, saj je on eden najhitrejših igralcev na svetu. Zato je potrebno okrog njega postaviti igralce, ki so hitri. Naši visoki igralci so zelo mobilni, Theis, Barthel, Voigtmann in Kleber so dobro pripravljeni in se dobro dopolnjujejo z Dennisom. Potrebujemo še šuterje in mislim, da jih imamo," je dejal Rödl, ki bo s pripravami začel 5. avgusta.

Prav Schröder in Theis sta bila glavna nosilca igre in tudi najbolj zaslužna za takrat presenetljivo zmago v osmini finala na evropskem prvenstvu leta 2017. Nemčija je premagala Francijo v osmini finala, nato pa izpadla v četrtfinalu proti Španiji. Na omenjenem Eurobasketu je Slovenija osvojila zlato odličje, a slovenskih košarkarjev na letošnjem SP ne bo.