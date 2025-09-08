Svetli način
Košarka

Nemčija pred tekmo proti Sloveniji ostala brez selektorja

Riga, 08. 09. 2025 13.45 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Nemška košarkarska zveza je sporočila, da se je selektor Alex Mumbru zaradi zdravstvenih težav odločil, da bo do konca Eurobasketa vodenje reprezentance prepustil svojemu pomočniku Alanu Ibrahimagiću. "Sam bom pomagal s klopi, kot trenerska ekipa bomo še naprej tesno sodelovali," je povedal španski strokovnjak.

Alex Mumbru
Alex Mumbru FOTO: Profimedia

Nemški selektor Alex Mumbru je bil zaradi "nujnega stanja" hospitaliziran dan pred začetkom letošnjega evropskega košarkarskega prvenstva. Zaradi resne trebušne okužbe je izgubil sedem kilogramov, tekom skupinskega dela pa je Nemce s klopi vodil njegov pomočnik Alan Ibrahimagić.

Na tekmi osmine finala, ko je Nemčija igrala proti Portugalski in slavila z visokih 85:58, se je Mumbru vrnil na trenerski stolček. Zaradi slabega počutja med obračunom je vodenje ponovno predal Ibrahimagiću. 48-letni Srb bo do konca prvenstva vodil Nemčijo, če bo vse po sreči, pa bo konec za njih prišel že v sredo, ko bo nemška izbrana vrsta v četrtfinalu igrala proti Sloveniji.

Alex Mumbru
Alex Mumbru FOTO: Profimedia

"V zadnjih dneh sem spoznal, da še nisem dovolj fizično pripravljen, da bi lahko ekipo aktivno vodil ob igrišču, tako da bo vlogo glavnega trenerja prevzel Ibrahimagić. Sam bom pomagal s klopi, kot trenerska ekipa bomo še naprej tesno sodelovali. Uspeh ekipe je pri tem na prvem mestu," je v izjavi za uradno spletno stran nemške košarkarske zveze povedal Mumbru.

košarka slovenija nemčija alex mumbru
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
08. 09. 2025 13.53
+1
Začetek je že dober...
ODGOVORI
1 0
