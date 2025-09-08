Nemčija pred tekmo proti Sloveniji ostala brez selektorja

Nemški selektor Alex Mumbru je bil zaradi "nujnega stanja" hospitaliziran dan pred začetkom letošnjega evropskega košarkarskega prvenstva. Zaradi resne trebušne okužbe je izgubil sedem kilogramov, tekom skupinskega dela pa je Nemce s klopi vodil njegov pomočnik Alan Ibrahimagić.

Na tekmi osmine finala, ko je Nemčija igrala proti Portugalski in slavila z visokih 85:58, se je Mumbru vrnil na trenerski stolček. Zaradi slabega počutja med obračunom je vodenje ponovno predal Ibrahimagiću. 48-letni Srb bo do konca prvenstva vodil Nemčijo, če bo vse po sreči, pa bo konec za njih prišel že v sredo, ko bo nemška izbrana vrsta v četrtfinalu igrala proti Sloveniji.