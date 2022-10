Nemir v taboru NBA prvakov: izkušeni Green s pestmi obračunal s Poolom

V taboru prvakov očitno ni vse rožnato. Kljub osvojitvi novega, svojega četrtega naslova v ligi NBA veteran Draymond Green očitno ni zadovoljen s svojim statusom v moštvu. Predvsem pa s pogajanji za novo pogodbo. On in Jordan Poole sta na vrsti za podaljšanje trenutne pogodbe, ki se Poolu izteče po koncu letošnje sezone. Green ima v svoji pogodbi klavzulo, ki mu omogoča, da jo podaljša za eno sezono in v zadnjem letu pogodbe zasluži okoli 27,5 milijonov dolarjev (približno 28 milijonov evrov). Na novinarski konferenci ob začetku priprav na letošnjo sezono je Green zbranim novinarjem potrdil, da bo zaradi omejitev v plačilnem sistemu lige NBA pogajanja za svojo novo pogodbo najverjetneje lahko začel šele ob zaključku trenutne sezone. Poole svoje trenutne pogodbe ne more lastnoročno podaljšati, kar pomeni, da jo bodo vodilni v moštvu podaljšati pred Greenovo.

Yahoo Sports poroča, da sta omenjeni pogodbi največji razlog za trenja med omenjenima igralcema. Mnogi novinarji v Ameriki namreč namigujejo, da bo Poole verjetno zahteval približno enake pogoje, kot jih je ob podpisu svoje nove pogodbe prejel igralec Miami Heatov Tyler Herro. Ta je svojo pogodbo podaljšal za štiri sezone in 130 milijonov dolarjev (približno 132 milijonov evrov). To pomeni, da bi prihodnjo sezono na svoj račun prejemal več od Greena. Yahoo Sports poroča, da naj bi soigralci od začetka priprav opazili občutno spremembo v obnašanju Poola, ki naj bi se vse bolj glasno hvalil z zneskom, ki naj bi ga zaslužil po podpisu nove pogodbe. Greenu to očitno ni bilo všeč in sledil je prepir, ki bo vodilne v moštvu prisilil v številne neprijetne pogovore in verjetno tudi kazni za vpletene.