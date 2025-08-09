Svetli način
Košarka

Nemška košarkarska zveza in mediji udarili po Slovencih

Ljubljana, 09. 08. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 22 minutami

Avtor
STA , A.M.
Slovenija in Nemčija sta v petek v Stožicah odigrali prvo pripravljalno tekmo pred evropskim košarkarskim prvenstvom. Gostje so slavili s 103:89, dan po obračunu pa so v osrednji vlogi sodniki, ki po mnenju obeh strani niso bili na ravni obračuna. Nemški mediji so dodali, da bo morala slovenska reprezentanca krepko izboljšati svojo podobo, če bo želela na prihajajočem evropskem prvenstvu osvojiti medaljo.

Slovenija - Nemčija
Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska sodniška trojka z Borisom Krejićem na čelu, ki bo kot edini delivec pravice na eurobasketu zastopal slovenske barve, je imela kljub zvezdnikom na parketu glavno vlogo na spektaklu pred 11.500 gledalci. To so v izjavah po tekmi poudarili slovenski košarkarji in selektor Aleksander Sekulić.

Slovenska stran se je med tekmo pritoževala nad strogim kriterijem in številnimi tehničnimi napakami, ki so pripeljale do tega, da je imel Luka Dončić že v prvem polčasu štiri osebne napake, podobno kritični pa so bili po tekmi tudi nemški mediji. Nemška košarkarska zveza je na svoji spletni strani med drugim zapisala, da je bila večina sodniških odločitev v prid Slovenije, da je "izgubljena" sodniška trojka dosodila niz vprašljivih tehničnih napak in da so sodniki Dončiću spregledali očitno peto osebno napako. Poleg omembe "popolni sodniški kaos" je nemška zveza dodala, da je Nemčija navkljub izostanku treh pomembnih igralcev zasluženo prišla do zmage.

Slovenija - Nemčija
Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja

Ostri so bili tudi ostali nemški mediji. Sport.de je zapisal, da bo morala Slovenija krepko izboljšati svojo podobo, če bo hotela na evropskem prvenstvu osvojiti medaljo, ki jo je napovedal Dončić, hkrati pa dodal, da je bila tekma naporna, saj so jo sodniki večkrat prekinili zaradi nerazumljivih tehničnih napak.

Slovenija je imela na voljo 54 prostih metov (Nemčija 23), zgrešila jih je 18. Nemčiji, ki je bila v skoku boljša s 46:28, je bilo dosojenih 40 osebnih napak (Sloveniji 26). Med tekmo sta zaradi sodniških odločitev "glavo izgubila" tako Dončić kot Klemen Prepelič. Slednji je šel v drugi četrtini celo do predsednika Košarkarske zveze Mateja Erjavca, ki si je srečanje ogledal ob robu igrišča v družbi s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.

Alen Omić je po tekmi novinarjem dejal, da ga je sodniški kriterij presenetil in da ne razume, kako so lahko slovenski sodniki tako ostri do najboljšega igralca na svetu, ki je napolnil dvorano Stožice, selektor Sekulić pa je bil bolj kot na sodnike jezen na svoje igralce, "ki so se več ukvarjali s sodniki kot sami s seboj".

"Prvo četrtino smo še držali ravnotežje, nato pa smo se začeli preveč ukvarjati s sodniki. Tako se igralci ne smejo odzvati, saj s tem škodujemo celotni ekipi, ekipa pa je tista, ki je najpomembnejša. Ko zdaj gledam statistiko, smo jo še dobro odnesli. Razlika bi lahko bila še višja," je dejal Sekulić.

