Nenavadne okoliščine in neverjetna trojka Čančarja, ki je nasmejala Dončića

Vlatko Čančar je že v prvem polčasu s košem s polovice igrišča dve sekundi pred koncem poskrbel, da je močno oslabljeni Denver, poleg Nikole Jokića so manjkali še Jamal Murray, Aaron Gordon in menjava Jeff Green, držal korak z Dallasom. Kot so se strinjali njegovi soigralci, je bil to ključen trenutek, ki je odločil tekmo. Spomnimo, da je Čančar tudi na sobotni tekmi med obema nasprotnikoma zadel ob zvoku sirene, ki je zaključil prvo četrtino.

"Vaja dela mojstra," je po tekmi o izjemnem metu povedal Čančar in pojasnil, da takšne mete vadi tudi na treningih.