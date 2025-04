Neotesani Edwards: Imam 300 milijonov na računu in večji p****

Navijači Los Angeles Lakers in Minnesote Timberwolves odštevajo ure do pričetka druge tekme 1. kroga končnice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prvi obračun v Crypto.com Areni je prepričljivo pripadel volkovom iz Minneapolisa, v noči na sredo po slovenskem času (4.00) pa bodo Luka Dončić, LeBron James in druščina lovili prepotrebno zmago priključka v boju za konferenčni polfinale. K napetemu pričakovanju drugega dvoboja je svoje dodal tudi skrajno arogantni prvi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je na prvi tekmi v svojem slogu obračunal z enim od navijačev jezernikov.