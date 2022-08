Nepremagani Slovenci s 'tarčo na hrbtu' že v Nemčiji

Slovenski košarkarji so že v Münchnu, kjer jih v nedeljo proti Nemčiji čaka druga tekma drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Obenem bo to zadnja generalka pred selitvijo v slabih 600 kilometrov oddaljeni Köln, ki bo gostil "slovensko" skupino na Eurobasketu. Evropsko prvenstvo, kjer naši košarkarji branijo zlato medaljo izpred petih let, bomo prenašali na Pop TV, Kanalu A in VOYO.

icon-expand "Vesel sem, da imamo eno zlato kolajno, zakaj ne bi imeli dveh?" se je pred odhodom v Nemčijo spraševal Goran Dragić. FOTO: POP TV

Slovenci so v četrtek proti Estoniji zmagovito vstopili v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo 2023 gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Sedaj je pred varovanci Aleksandra Sekulića, da vajo ponovijo proti Nemčiji, kar bo zagotovo zahtevnejša naloga. Ne samo, da imajo Nemci v primerjavi z Estonci občutno kakovostnejšo zasedbo, na tribunah dvorane Audi Dome bodo imeli tudi glasno podporo svojih navijačev. Za nameček jim dodatno motivacijo predstavlja dejstvo, da bodo Eurobasket v celoti odigrali na domačih tleh. Zanimivo je, da se bosta reprezentanci v le nekaj dneh pomerili dvakrat, saj ju je žreb uvrstil v isto predtekmovalno skupino. Kapetan Goran Dragić je pred odhodom v Nemčijo dejal, da je kar nekoliko nenavadno, da se z istim nasprotnikom v tako kratkem času pomeriš dvakrat v dveh različnih tekmovanjih.

Je pa pozdravil dejstvo, da bo s soigralci že pred začetkom evropskega prvenstva odigral obračun tekmovalne narave v Nemčiji. Da jih bo v prestolnici Bavarske pričakala polna dvorana glasnih navijačev, je po njegovem mnenju zgolj dodaten plus, saj "na takšnih tekmah najbolj prideta do izraza karakter in kakovost". Podobno je razmišljal Aleksej Nikolić, s katerim smo se pogovarjali po zadnji tekmi na domačih tleh to poletje proti Estoniji. Organizator igre je dejal, da bo tekma v kvalifikacijah za SP zagotovo zelo dobrodošla za prilagajanje na razmere, ki bodo od 1. septembra naprej (ko se začne Eurobasket, op. a.) vladale v Kölnu.

Za Sekulićevimi varovanci je zaenkrat sanjsko poletje, v katerem še ne poznajo poraza. Odigrali so deset tekem, tri v kvalifikacijah za SP in sedem pripravljalnih. Najbolj odmevna je bila zmaga na pripravljalni tekmi s Srbijo po podaljšku v Stožicah, med drugimi pa so pred Slovenci pokleknili tudi Hrvati (dvakrat), Italijani in Turki.

'Predstavljajte si, da igrate proti Dončiću in Dragiću' Slovenci bodo kot branilci naslova igrali s "tarčo na hrbtu". Prav vsi bodo proti nam še dodatno motivirani, ne dvomijo slovenski košarkarji. "Predstavljajte si, da dobite priložnost igrati proti Dragiću in Dončiću. Verjetno bi tudi vi dali vse od sebe. To nas čaka od vseh ekip, ne samo od Estonije. Drugi se zbujajo ponoči, da bi gledali naše košarkarje. Tako bo vedno, to moramo dojeti in biti pripravljeni na borbo," je po četrtkovem srečanju v Zlatorogu razmišljal Edo Murić.

Dragić je pred potjo v München dejal, da forma še ni optimalna. Kapetan Cedevite Olimpije in – v primeru Dragićeve odsotnosti – tudi reprezentance pa je dodal: "Nismo še na nivoju, na katerem si želimo biti. Nekaj tekem in časa je še pred nami. Upam, da bomo imeli čim več košarkarjev, ki bodo v formi dočakali evropsko prvenstvo. Ker na koncu bo čisto vsak košarkar v postavi pomemben za nas." Slovenija in Nemčija sta doslej odigrali petnajst medsebojnih dvobojev. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, na šestih pa so bili boljši Nemci. Reprezentanci sta se nazadnje srečali na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, ko je bila Slovenija na krilih Luke Dončića boljša s 94:70.