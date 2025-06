Neprijetno opravilo za selektorja Dikaulakosa: kateri punci sta 'odveč'?

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco le še trening loči do ponedeljkovega odhoda na skupinski del evropskega prvenstva v Bologno. Po njem bo grški strokovnjak na slovenski klopi Georgios Dikaulakos izbral 12 igralk za celinsko tekmovanje, ki bo med 18. in 29. junijem prvič v štirih državah - Češka, Nemčija, Italija in Grčija.

Košarkarice so prvi skupni trening opravile 11. maja. Priprave so začele v Zrečah in jih zaključile v Ljubljani, vmes pa trenirale še v Mariboru in Kranjski gori ter se nekaj dni mudile v Beogradu. Slovenija je na pripravljalnih tekmah vpisala pet zmag. Po dve proti Portugalski in Veliki Britaniji ter eno proti Črni gori. V Srbiji je bila dvakrat poražena proti selekciji igralk iz ruskega prvenstva, a je nastopila v precej okrnjeni zasedbi.

"Vsi v reprezentanci komaj čakamo na začetek prvenstva. To navdušenje izhaja iz zares dobrega vzdušja, ki vlada v ekipi, saj delujemo kot velika družina. Razlog za to prav tako najdemo v dobrih pripravah, ki smo jih opravili. Dekleta so napredek kazala iz treninga v trening. Seveda pa dobre predstave na pripravljalnih tekmah ne zagotavljajo uspeha. Prvenstvo je povsem drugačna zgodba s tekmami na velikem odru in pritiskom, ki se pojavlja. Ne želimo napovedovati velikih stvari. Si pa seveda želimo in upamo, da lahko zabeležimo dober rezultat," je dejal selektor Slovenk Georgios Dikaulakos.

Selektor ženske košarkarske reprezentance Georgios Dikaioulakos FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Strokovni štab reprezentance ob zaključku priprav čaka še sila zahtevna naloga. Dikaulakos bo namreč moral opraviti še zadnji rez in izmed štirinajsterice košarkaric določiti 12 potnic na evropsko prvenstvo, kar bo storil po ponedeljkovem treningu.

Slovenske košarkarice na peto zaporedno evropsko prvenstvo odhajajo s pričakovanji, da se prvič doslej prebijejo v četrtfinale. Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) jih je v zadnjem tako imenovanem "power rankingu" uvrstila celo med štiri najboljše ekipe za Francijo, Belgijo in Španijo.

Jessica Shepard FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje so se z zmago v skupinskem delu uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

