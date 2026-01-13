Košarkarski zmaji z zmago v Litvi naredili velik korak h končnici

Košarkarji Cedevite Olimpije so v štirinajstem nastopu v evropskem pokalu zabeležili deveto zmago, tako da ostajajo v igri za drugo mesto v skupini A, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. V Litvi so premagali Klaipedo s 104:85.

Za Ljubljančane je bila to zelo pomembna zmaga, saj so od zadnjih štirih tekem dobili le eno, hkrati pa bodo v zadnjih štirih krogih rednega dela le še enkrat nastopili pred domačo publiko. V naslednjem krogu 20. januarja bodo v Tivoliju gostili romunsko Cluj-Napoco.

Cedevita Olimpija si na lestvici deli drugo mesto s turškim Bahceshirjem, ki je danes doma izgubil z Manreso. Vodilni Hapoel Jeruzalem ima ob tekmi manj dve zmagi več, pet ekip pa se še poteguje za končnico. Mesta od tretjega do šestega vodijo v osmino finala.