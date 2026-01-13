Naslovnica
Košarka

Košarkarski zmaji z zmago v Litvi naredili velik korak h končnici

Kaunas, 13. 01. 2026 19.42

Avtor:
M.J. STA
FOTOGALERIJA: Bahčešehir premočan za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu Evropskega pokala gostovali v Litvi. Ljubljančani so se pomerili z ekipo Neptunas Klaipeda, ki je zmaje ugnala v prvem delu v Stožicah. Serijski slovenski prvaki so se Litovcem za poraz oddolžili z obrestmi, saj so visoko slavili (104:85) in naredili nov velik korak k napredovanju v izločilne boje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v štirinajstem nastopu v evropskem pokalu zabeležili deveto zmago, tako da ostajajo v igri za drugo mesto v skupini A, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. V Litvi so premagali Klaipedo s 104:85.

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović
FOTO: Liga ABA

Za Ljubljančane je bila to zelo pomembna zmaga, saj so od zadnjih štirih tekem dobili le eno, hkrati pa bodo v zadnjih štirih krogih rednega dela le še enkrat nastopili pred domačo publiko. V naslednjem krogu 20. januarja bodo v Tivoliju gostili romunsko Cluj-Napoco.

Cedevita Olimpija si na lestvici deli drugo mesto s turškim Bahceshirjem, ki je danes doma izgubil z Manreso. Vodilni Hapoel Jeruzalem ima ob tekmi manj dve zmagi več, pet ekip pa se še poteguje za končnico. Mesta od tretjega do šestega vodijo v osmino finala.

Neptunas Klaipeda - Cedevita Olimpija
Neptunas Klaipeda - Cedevita Olimpija
FOTO: Sofascore.com

Zasedba Zvezdana Mitrovića je po nekaj slabših napadalnih predstavah na zadnjih tekmah znova pokazala svoj potencial. V Klaipedi je vodila od prve do zadnje minute, njena premoč pa je bila tolikšna, da so domači igralci, ki so v Stožicah konec oktobra slavili za tri točke, sredi drugega polčasa že opustili upanje na zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večino točk Cedevite Olimpije je doseglo pet igralcev. Največ jih je zbral Umoja Gibson (25 točk, trojke 4:7), 18 jih je dodal DJ Stewart (met iz igre 8:13, 5 skokov, 4 podaje), po 16 sta jih prispevala Jaka Blažič (met iz igre 6:11, 7 skokov) in David Škara (met iz igre 6:8, 8 skokov, 4 podaje, indeks 28), 12 pa jih je dosegel Aleksej Nikolić (trojke 1:5, 4 podaje).

Izid, evropski pokal, 14. krog:
Neptunas Klaipeda - Cedevita Olimpija 85:104 (16:24, 25:23, 20:27, 24:30)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


 

košarka cedevita evropski pokal olimpija

Konec sezone za poškodovanega Davisa? Ne, če bo znova zamenjan

Sekulić na slovenski klopi še (najmanj) naslednji dve leti

Drago 123
13. 01. 2026 20.09
Beavo olimpija super dobra zmaga v gosteh neptunas je težka ekipa
