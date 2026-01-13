Košarkarski zmaji z zmago v Litvi naredili velik korak h končnici

Košarkarji Cedevite Olimpije so v štirinajstem nastopu v evropskem pokalu zabeležili deveto zmago, tako da ostajajo v igri za drugo mesto v skupini A, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. V Litvi so premagali Klaipedo s 104:85.
Za Ljubljančane je bila to zelo pomembna zmaga, saj so od zadnjih štirih tekem dobili le eno, hkrati pa bodo v zadnjih štirih krogih rednega dela le še enkrat nastopili pred domačo publiko. V naslednjem krogu 20. januarja bodo v Tivoliju gostili romunsko Cluj-Napoco.
Cedevita Olimpija si na lestvici deli drugo mesto s turškim Bahceshirjem, ki je danes doma izgubil z Manreso. Vodilni Hapoel Jeruzalem ima ob tekmi manj dve zmagi več, pet ekip pa se še poteguje za končnico. Mesta od tretjega do šestega vodijo v osmino finala.
Zasedba Zvezdana Mitrovića je po nekaj slabših napadalnih predstavah na zadnjih tekmah znova pokazala svoj potencial. V Klaipedi je vodila od prve do zadnje minute, njena premoč pa je bila tolikšna, da so domači igralci, ki so v Stožicah konec oktobra slavili za tri točke, sredi drugega polčasa že opustili upanje na zmago.
Večino točk Cedevite Olimpije je doseglo pet igralcev. Največ jih je zbral Umoja Gibson (25 točk, trojke 4:7), 18 jih je dodal DJ Stewart (met iz igre 8:13, 5 skokov, 4 podaje), po 16 sta jih prispevala Jaka Blažič (met iz igre 6:11, 7 skokov) in David Škara (met iz igre 6:8, 8 skokov, 4 podaje, indeks 28), 12 pa jih je dosegel Aleksej Nikolić (trojke 1:5, 4 podaje).
Izid, evropski pokal, 14. krog:
Neptunas Klaipeda - Cedevita Olimpija 85:104 (16:24, 25:23, 20:27, 24:30)
