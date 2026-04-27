Nerazpoloženi Lakersi prvič poraženi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Čeprav je bila v vrstah jezernikov želja, da bi že v uvodnem krogu končnice brez poraza "pometli" s tekmecem iz Teksasa, pa je vstop košarkarjev Houstona v četrto tekmo vendarle napovedal drugačno zgodbo, kot smo jo spremljali v dozdajšnjih treh obračunih omenjenih tekmecev. Teksašani so od samega začetka delovali bolj sveže od LeBrona Jamesa in druščine. Varovancem trenerja JJ Redicka tokrat nikakor ni stekel met iz igre, medtem ko se je v vrstah raket turškemu centru Alperenu Sengunu, Amenu Thompsonu in Jabariju Smithu priključil še dolžnik s prvih treh tekem Reed Sheppard. Slednji je z odličnim metom iz igre, predvsem pa z nekaj zadetimi trojkami dodobra razbil sicer odličen koncept igre v obrambi gostov na dozdajšnjim obračunih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Uvodna četrtina je bila še dokaj izenačena, gostje iz Kalifornije pa nikakor niso vzpostavili želenega ritma igre v napadu. Nerešljiva uganka za Lakerse je bil turški reprezentančni center Sengun, ki je dobival dvoboje 'ena na ena' tako z Deandrejem Aytonom kot tudi z Jaxsonom Hayesom. Po prvih 12 minutah tekme so domači vodili s petimi točkami naskoka (26:21). Tudi druga četrtina v igri 17-kratnih prvakov lige NBA ni prinesla premika na bolje. Ravno nasprotno, po zadeti trojki Smitha so domači prvič na tekmi ušli na dvomestno prednost, ki jo vse do odhoda na veliki odmor niso izpustili iz rok. V igri gostov je bilo prvič v tej končnici zaznati trenutke nemoči v napadu in, ko je sredi druge četrtine James dobil nekaj zasluženih minut premora, se je igra jezernikov v napadu povsem ustavila. Trinajst izgubljenih žog v prvem polčasu je dovolj zgovoren podatek, da to preprosto ni bil večer Jamesa in druščine.

Jabari Smith Jr. in LeBron James - tokrat je košarkar Houstona prevladoval v dvoboju z enim največjih košarkarjev vseh časov. FOTO: AP

Houston je odšel na veliki odmor s prednostjo devetih točk (56:47) in si s tem tlakoval pot za že boljše nadaljvanje. Kar je sledilo v tretji četrtini, pa si nihče od privržencev Lakersov ni upal niti pomisliti. Domači so bili razigrani, poletni in učinkoviti, gostje na drugi strani pa preveč anemični in statični v spremljanju "šov programa" Sengunu in drugih. Po odigranih 36 minutah je bilo jasno, da se morajo Redickovi varovanci z mislimi že usmeriti k peti tekmi, ki bo v noči na četrtek znova v losangeleški Crypto.com Areni. Rocketsi so v zadnjo četrtino vstopili z visoko prednostjo 24 točk (90:65). Pri gostih je bil edini razpoloženi košarkar Deandre Ayton, ki pa si je zaradi nešportne poteze ob prekršku nad Sengunom ob zaključku tretje četrtine prislužil izključitev. To je bila dodatna težava za že tako nerazpoložene Lakerse, pri katerih tokrat ni bilo pravega učinka od najizkušenejših igralcev LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta. Skupaj sta zmogla doseči vsega 19 točk - James 10 in Smart 9 -, kar je odločno premalo v kolikor želijo Lakersi še naprej konkurirati tekmecem v končnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poraz sicer ni nobena tragedija, a Lakersi bodo morali vnovič strniti svoje vrste in skušati storiti vse, da že po peti tekmi, ki bo odigrana v noči na četrtek po slovenskem času (1.00) v Crypto.com Areni, zaključijo serijo. Liga NBA, končnica, 1. krog, četrta tekma, izid:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles Lakers).