Nerazpoloženi Luka skoraj do trojnega dvojčka, Kyrie popeljal Dallas do zmage

Dallas Mavericksi so z domačo zmago 110:102 proti Utah Jazz prišli do druge zmage v novi sezoni. Kyrie Irving je dosegel 23 točk, Klay Thompson pa je prispeval 18 točk, Luka Dončić pa je bil sila nerazpoložen. Zadel je le pet od 22 metov iz igre, kljub temu pa je 15 točkam skoraj dodal trojni dvojček, saj je zabeležil tudi 9 skokov in 8 podaj. Že čez manj kot 24 ur se bodo Dončić in druščina s prenosom na Kanalu A in VOYO v ponovitvi lanskega finala zahodne konference soočili z Minnesoto Timberwolves.