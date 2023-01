Nerealna scena: dostavljalec hrane prekinil tekmo in izzval kaos

Nerealna situacija na parketu med tekmo ameriškega univerzitetnega prvenstva. Obračun med ekipama Loyola Chicago Ramblers in Duquesne Dukes je bil nepričakovano prekinjen. "Kar med tekmo se je na parketu pojavil dostavljalec hrane in iskal naročnika. Sploh se ni dal motiti. Tudi sodniku ga ni uspelo spraviti z igrišča," pišejo številni ameriški mediji in poudarjajo, da se takšen slučaj na uradnih tekmah tako visokega nivoja še ni zgodil. "Dostavljalec se je pojavil na parketu le kakšen meter od napadalne akcije domačih. Ni se pustil motiti, zvedavo je obračal glavo in iskal naročnika hrane. Dosegel je, da je bila tekma za kratek čas celo prekinjena," poročajo Američani. Nekateri poročevalci so dogodek hudomušno komentirali: "Očitno je hrano naročil kar sodnik, pa mu je sedaj nerodno in naročilo zavrača."



Kasneje so le našli kupca, ki so ga v soju kamer tudi ovekovečili. Požel je salve smeha ...