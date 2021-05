Grški košarkarski trener Dimitris Itoudis je podaljšal sodelovanje z moskovskim CSKA še za dve sezoni. Itoudis, najboljši trener Evrolige 2016 in 2019, ki se je na klop CSKA usedel leta 2014 in podaljšal pogodbo do 2023, bo trener z najdaljšim stažem v zgodovini moskovskega kluba.

Dimitris Itoudis FOTO: AP Dimitris Itoudis je s CSKA osvojil dva evropska naslova, šestkrat je nastopil na zaključnem turnirju final four Evrolige, prav tolikokrat je bil prvak Lige VTB in prvak Rusije.