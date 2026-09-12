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Nesrečni Čančar bo moral zopet 'pod nož'

Ljubljana, 12. 09. 2026 12.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vlatko Čančar

Slovenski košarkar Vlatko Čančar je staknil novo poškodbo. Na treningu španskega San Pabla Burgosa si je strgal notranji meniskus levega kolena. Slovenskega reprezentanta zdaj čaka novo dolgo obdobje rehabilitacije in počitka brez igranja košarke.

Vlatko Čančar
Vlatko Čančar
FOTO: AP

Vlatku Čančarju se je nova nevšečnost pripetila na treningu njegovega novega kluba San Pablo Burgos. Zaradi nerodnega giba si je poškodoval levo koleno in bo moral na operacijo meniskusa v München, kar najverjetneje pomeni, da je letošnja sezona zanj končana.

Slovenskemu krilnemu igralcu poškodbe v zadnjih letih resnično niso prizanašale, saj si je pred tremi leti na prijateljski tekmi proti Grčiji v Atenah strgal sprednjo križno vez v levem kolenu, zaradi česar je bil dalj časa odsoten s košarkarskih igrišč. Čančar je bil leta 2017 član reprezentance, ki je na evropskem prvenstvu osvojila naslov evropskih prvakov. Za Slovenijo je zaigral še na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. V ligi NBA je šest sezon igral za moštvo Denver Nuggets in z njim v sezoni 2022/23 osvojil šampionski prstan.

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