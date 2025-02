Nesrečni Harrison: Odpustite Nica, so vzklikali na tekmi študentske košarke

Domačini so zmagali, a domači navijači še vedno niso bili zadovoljni. Med obračunom so študentje in otroci na tribunah večkrat glasno vzklikali "Odpustite Nica", kar je Harrison, ki je sedel neposredno za klopjo za rezerviste domačega moštva, jasno slišal. Na provokacije se ni odzval, zagotovo pa se ne počuti najbolj udobno v lastni koži. Še posebno, odkar se je poškodoval Anthony Davis , ki je v Dallas prispel kot zamenjava za Dončića.

Mavericksi so na prvi domači tekmi po odhodu Dončića poskrbeli za dodatno varnost okoli dvorane American Airlines, saj so pred njo potekali protesti. V njej pa so številnim navijačem odvzeli transparente, ki so bili kritični do vodstva kluba, nekatere navijače naj bi celo pospremili iz dvorane zaradi podobnih vzklikov.